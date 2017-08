Es gibt keinen Grund, umzusatteln: Die Reit-, Fahr- und Zucht-Gemeinschaft (RFZG) Moosbürg bestätigt ihre alte Vorstandsspitze. Denn es läuft gut im Verein, wie der Blick zurück zeigt.

Die Vorstandsspitze bei der RFZG bleibt die bisherige. In der Hauptversammlung im Reiterstüberl bestätigten die Mitglieder Karl Market einstimmig als Vorsitzenden. Lukas Matthias blieb Stellvertreter. Die Kassengeschäfte übernimmt Ulrike Guttenberger, Jörg Bergmann unterstützt sie als Stellvertreter. Die Protokolle schreibt Beatrix Sünder, Vertreterin ist Saskia Renner. Jugendwartin ist Eva Dollhopf, Vertreterin Sabine Hero. Bestätigt hat die Versammlung auch Jugendsprecherin Laura Trepkowski und Saskia Renner. Materialwart bleibt Markus Atzl.In seinem Rückblick hatte Market berichtet, dass die Sportler das Vereinsturnier und den Vierkampf erfolgreich absolviert hatten. Gut besucht gewesen seien das Faschingsreiten und die Veranstaltungen zum 20-jährigen Vereinsjubiläum. Hinzu kamen das Kinderbürgerfest, das Ponyreiten am Schirmitzer Dorfest, Flohmarkt und Weihnachtsreiten. Auch das angebotene Zeltlager war bestens besucht.Kassier Gernot Einöder berichtete ausführlich über die finanzielle Lage des Vereins und bescheinigte dem Verein eine gute und umsichtige Verwaltung der Gelder. Der Mitgliederstand beläuft sich auf 208. Festgelegt wurde die Verbandsmeisterschaft im Vierkampf für 16. September. Der Schulpferdecup ist am 3. Oktober.