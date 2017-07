Hauptversammlung der Selbsthilfegruppe Schlaganfallbetroffener in Weiden und Umgebung: Für die Chefin bedeutet das Treffen eine Premiere.

Nach den Neuwahlen im Vorjahr leitete Christine Kaiser nun erstmals die Jahreshauptversammlung des eingetragenen Vereins im Nebenraum der Gaststätte Hüttel, - Probleme hatte sie damit aber keine. Wie aktiv die Mitglieder waren zeigte ihr Rückblick. Darin zählte sie Fahrten und gesellige Veranstaltungen ebenso auf wie Vorträge über die Ursachen des Schlaganfalls. Gut besucht war der Infostand in der Fußgängerzone "Tag gegen den Schlaganfall". Die Zahl der Mitglieder ist um 5 auf 28 gestiegen.Dr. Michael Angerer, Chefarzt der Neurologischen Klinik Weiden, stand der Gruppe beratend zur Seite. In seinem Grußwort versprach er, er werde sich auch künftig mit Rat und Tat einbringen: "Was die Klinik beisteuern kann, sind Mitglieder, die Kontakt zum Verein suchen."Waltraud Koller-Girke vom Förderverein für Schwerkranke begleitet die Mitglieder seit der Gründung der Gruppe. Die Gruppe sei wichtig als Ansprechpartner für die Schwerkranken, die aus dem Klinikum entlassen werden. "Ihr wisst auch, wie man den Familienangehörigen begegnen kann, die Hilfe brauchen."Die Selbsthilfegruppe will künftig noch mehr Werbung für sich machen. Deshalb weisen Plakate auf den Verein hin. Außerdem gibt es Informationssprechtage. Der erste dieser Infoabende ist an diesem Donnerstag, 20. Juli, um 17 Uhr in der Cafeteria im Klinikum, links vom Eingang. Am 22. August folgt das Sommer- und Grillfest am Schießlweiher.