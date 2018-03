Mit der Teilnahme an den städtischen Traditionsveranstaltungen, denen des Bayerischen Soldatenbunds (BSB) und des Heimatrings bringen sich die "Technischen Truppen" ins Vereinsleben der Max-Reger-Stadt ein. Vorsitzender Josef Lang informierte bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag in der "Almhütte" über den leicht rückläufigen Stand von 83 Mitgliedern. Langs einzige Kritik war, dass immer weniger Teilnehmer bei den vereinseigenen Veranstaltungen zu verzeichnen seien.

Frauengruppenleiterin Marika Kramer berichtete vom Tagesausflug in die Hallertau und vom Preisschafkopf, bei dem Siegerin Petra Kramer ihren Gewinn der Frauenkasse spendete. Am 15. April wird eine Radltour organisiert.Mit der goldenen Ehrennadel für 50-jährige Treue und gleichzeitig der Ehrenmitgliedschaft bei den "Technischen Truppen" wurde Hans Kohl (82) ausgezeichnet. Die gleiche Ehrung wäre Konrad Siegl zuteil geworden, der jedoch aus gesundheitlichen Gründen verhindert war. Für 40 Jahre wurde Brigitte Marx geehrt, für 30 Jahre Günther Messner, für 25 Jahre Josef Heining, für 10 Jahre Albert Iblacker und Hans-Jürgen Gmeiner.