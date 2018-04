Der Förderverein der Volkshochschule (VHS) Weiden hat im Berichtszeitraum 106 Euro für Kinder gespendet. Außerdem wurde das 70-jährige VHS-Jubiläum finanziell unterstützt sowie die Anschaffung von Ruhebänken im Innenhof finanziert. Veranstaltungen habe es keine gegeben, teilte Vorsitzende Gisela Helgath in der Jahreshauptversammlung in der VHS-Küche mit.

Den Mitgliederstand bezifferte Helgath auf 95. Der gemeinnützige Zweck des Fördervereins bestehe darin, Geld zu sammeln. So wurden zwei Vorträge zu den Themen Brexit und Präsident Donald Trump sowie zwei Kochtöpfe für die Schulküche und Ausstattung für den Fitnessbereich bezahlt. Man überlege sich, im Volkshochschule-Gebäude oder im Außenbereich einen Nachtflohmarkt zu veranstalten. Mangels Personal habe man sich im vergangenen Jahr nicht am "Scheibenfest" im Stadtteil beteiligt. Auch die Osterausstellung sei ausgefallen.Die Sitzbänke im Innenhof würden erfreulich stark angenommen, sagte Leo Dietrich. Die neue Werbeaktion stehe unter dem Motto: Gemeinsam zusammenkommen. Die 70-Jahr-Feier habe vor allem die 250 Dozenten der Volkshochschule in den Mittelpunkt gestellt, sagte Dietrich. "Sie sind die Gesichter und die Leistungsträger der VHS." Die Schule stehe auch im gesellschaftspolitischen Bereich ihren Mann. "Wir sind eine Drehscheibe für die Integration", sagte Dietrich. Zum Thema "Welt-Ethos" habe man eine ganze Reihe von gut besuchten Veranstaltungen durchgeführt. Im Bereich der fachsprachlichen Prüfungen für Ärzte auf C-1-Niveau in Kooperation mit den Kliniken Nordoberpfalz habe man in der Oberpfalz ein Alleinstellungsmerkmal. Im Moment würden Anträge gestellt, die sich um eine fachsprachliche Lizenz auch für nichtakademische Berufe bewerben.Erfolgreich sei die Verteilung des neu aufgelegten Flyers per Wurfsendung an die Haushalte verlaufen. Die Zahl der Neuanmeldungen für Kurse habe sich dadurch erhöht.