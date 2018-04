Hermann Stadler und Daniela Ernstberger bleiben Kreisvorsitzende der KAB Weiden. Es gibt aber auch Änderungen in der Vorstandschaft. So übernahm bei der Jahreshauptversammlung Tony Eckstein die Kasse, die künftig von Norbert Heger und Brigitte Rindl kontrolliert wird. Stadler rief die Mitglieder auf, weiterhin unbequeme Fragen zu stellen und die Finger in die Wunden zu legen.

Schon Papst Franziskus mahne eine Wirtschaftsstruktur an, die ausschließe und zu ungleichen Einkommen führe. "Diese Wirtschaft tötet." Der geschäftsführende KAB-Sekretär Martin Schulze machte sich Gedanken über eine KAB zwischen Tradition und Moderne. Viele, auch in Deutschland, könnten von ihrer Arbeit nicht mehr menschenwürdig leben, so Vorsitzender Stadler. "Gleichzeitig werden multinationale Konzerne mit Steuergeschenken belohnt und entziehen sich damit ihrer Gemeinwohlverpflichtung. Die Globalisierung der Gerechtigkeit ist die zentrale Aufgabe des 21. Jahrhunderts."Die KAB mache sich stark für gerechte und faire Welthandelsstrukturen und für die Vergesellschaftung natürlicher Ressourcen wie Grund, Boden und Wasser. "Mit den Lebensmitteln aller darf nicht gehandelt und spekuliert werden."In seinem Rechenschaftsbericht ging Stadler auf zahlreiche Aktionen ein: Sozialtage, Besichtigung des Weidener Wasserwerks, Diskussionsveranstaltungen zum Thema Rente, Gespräche mit den Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht und Uli Grötsch, Josefifeier, Kettelertag, Liederabend und Filmgespräch.Die KAB ging auch auf die Straße: Der Kreisverband sammelte mit einem lokalen Bündnis über 200 Unterschriften gegen CETA und TTIP. Weitere 1100 Unterschriften wurden für eine Petition an die Geschäftsführung von Karstadt und Kaufhof gesammelt, die eine Abschaffung des freien Sonntags im Einzelhandel anstreben würden. 2019 feiert der Kreisverband 125-jähriges Jubiläum. Zu stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden Michael Träger und Christa Burzer gewählt. Schriftführer bleibt Alfons Ernstberger.