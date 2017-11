Der Einflussbereich des Oberpfälzer Handwerkerbundes erstreckt sich von Waldsassen bis Pfreimd. Klar, dass der Verband bei der Jahreshauptversammlung im Handwerkerhaus auf zwei rege Vereinsjahre zurückblickte, in deren Mittelpunkt die prächtige 90-Jahr-Feier stand. Die beiden Vorsitzenden, Josef Schlosser und Hans Person, wurden wiedergewählt.

Der Vorsitzende des Heimatrings, Günther Magerl, dankte den Handwerkern für die Unterstützung bei den Aktionen des Heimatrings. Unter anderem sei der diesjährige Maibaum mit Handwerkerzeichen geschmückt gewesen. Auch was den Auf- und Abbau des Osterbrunnens betreffe, seien Handwerker immer mit Rat und Tat vor Ort gewesen.Gleichwohl hoffe Magerl, dass der Handwerkerbund es schaffe, den Schreinerfachverein wieder zu aktivieren. Der Elektroinnung Nordoberpfalz sagte Einzelmitglied Joachim Behrend seine Unterstützung zu.Stellvertretender Vorsitzender Hans Person blickte auf die vergangenen Ereignisse zurück: Zur Fronleichnamsprozession in Weiden wurden die Zunftstangen mitgetragen. Bei den Freisprechungsfeiern in der Max-Reger-Halle habe man nicht nur Grußworte gesprochen, sondern auch Handzettel an die Absolventen verteilt, um auf die einzelnen Fachvereine zu verweisen. Es gab Weihnachtsfeiern und den Besuch einer großen Delegation beim "Tag der Heimat".Neben diesem kleinen Einblick in die vielfältigen Aufgaben des Handwerkerbundes unterstrich Person auch die große Bedeutung des Verbands mit seinen rund 800 Mitgliedern für die Weiterbildung.Die Ergebnisse der Neuwahlen: Vorsitzender Josef Schlosser, Stellvertreter Hans Person, Schriftführer Johann Hagn, Schatzmeister Martin Bär, stellvertretender Schatzmeister Johann Scharnagl, Kassenprüfer Josef Völkl und Hans Kärner, Fahnenträger Peter Holland, Fahnenbegleiter Siegfried Kowal und Georg Zeller.Delegierter zum Heimatring Hans Bäumler, Ersatzdelegierter Michael Pöll. Beisitzer wurden für die Friseure Georg Zeller, Bäcker: Michael Pöll und Alois Spitzer, Maler: Engelbert Schicker und Hans Heldwein sen., Kfz: Georg Bücherl und Herbert Hirmer, Sanitär und Heizung Dieter Roll und Peter Kramer, Schreiner Georg Forster. Berufsschulbeirat wurde Peter Holland vom Bäckerfachverein.