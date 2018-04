Eine Holzkegelbahn wird es diesmal beim Kinderbürgerfest nicht geben. Die Mitglieder von SSK Wygant entscheiden sich schweren Herzens dagegen.

Der Andrang bei der Kegelbahn als auch an der Kuchentheke sei in den vergangenen Jahren gleichbleibend gut geblieben, sagte Johann Schörner, Vorsitzender des SKK Wygant Weiden in der Jahreshauptversammlung im "Theaterstüberl" der Max-Reger-Halle. Für das Kinderbürgerfest 2018 hätten sich Vorstand und Clubmitglieder nun an einen Tisch gesetzt und dennoch entschieden, dass die Kegler nicht mehr teilnehmen. Der Aufwand sei personalintensiv, die Mitgliederzahl im Verein sinke zudem leicht. Rückblickend erwähnte Schörner das Drei-Länder-Freundschaftsturnier in Cheb mit den Keglern aus Cheb und Schleiz. 2018 findet es am 2. Juni in Weiden statt. Zur Saison 2017/18 sei die Frage aufgekommen, ob die Spielgemeinschaft mit der DJK Weiden aufrecht erhalten werden könne oder die Möglichkeit genutzt werden sollte, eine neue Spielgemeinschaft mit dem TB Weiden einzugehen. "Da es zu diesem Zeitpunkt nur möglich war, eine Spielgemeinschaft mit zwei Vereinen durchzuführen, war es erforderlich, dass unsere DJK-Kegler sich bereit erklärten, sich beim SKK Wygant als Vereinsmitglieder mit anzumelden." Damit sei der Weg frei gewesen, mit dem TB Weiden eine neue Spielgemeinschaft aus vier Mannschaften zu gründen. Nach einer Saison könne man feststellen: "Es hat sehr gut funktioniert und war interessant."Karl Diehl wurde für seine 40-jährige Treue geehrt. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender ist Johann Schörner, seine Stellvertreterin und Kassier ist Silvia Diehl, Sportwart und Schriftführer Reinhard Zanner.