Beim letztjährigen Bürgerfest wollte der Förderverein der Volkshochschule (VHS) mit Musik und Verköstigung dabei sein. Die Stadt lehnte ab. Dies Begründung ist ein wichtiger Punkt in der Jahreshauptversammlung.

Ausgezeichnete Zukunft Als "VHS-Meilenstein" bezeichnete Stefan Frischholz die Ernennung der VHS zum "Stützpunkt Verbraucherbildung" durch das bayerische Verbraucherschutzministerium.



Der Finanzhaushalt verbesserte sich von einem Soll in Höhe von 317 000 Euro im Jahr 2012 auf verbleibende 14 000 Euro im Jahr 2016, wie er bei der Jahreshauptversammlung des VHS-Fördervereins mitteilte. Die veranschlagte Null im Haushalt 2017 bleibe abzuwarten. Trotz Liquidität wolle der Geschäftsführer nicht in die Vollen gehen. Frischholz erläuterte, dass sich die genannten Zahlen auf die Erwachsenenbildung bezögen. Die Flüchtlingsarbeit laufe getrennt im "Zentrum für regionale Bildung" (ZRB). Die Projekte seien gut angelaufen, stagnierten aber. Das ZRB fungiere auch als Träger und Zentralstelle für die VHS an kleineren Standorten. Es agiere über die Oberpfalz hinaus.



Eine Kooperation besteht für das kommende Schuljahr mit dem Augustinus-Gymnasium zur Umsetzung der offenen Ganztagsschule. Im September wird das neue Jahresprogramm mit vielen aktuellen Kursangeboten präsentiert. Der Lehrgang "Photovoltaik selbst bauen" wird dabei zum ersten Mal angeboten.



Für 23. Oktober 2017 ist die Eröffnung der Ausstellung "Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos" geplant. Sie soll zur Religionsverständigung dienen und Schulen erreichen. Frischholz dankte der Sparda-Bank für die Kostenübernahme. Derzeit finden die Planungen zu einem kleinen Festakt "70 Jahre VHS" am 6. Oktober statt. Dort sollen die Dozenten für ihr Engagement gewürdigt werden. (rdo)

(rdo) Zweiter Vorsitzender Stephan Korb sprach eine abgesagte Veranstaltung an, die beim Bürgerfest 2016 geplant war. Musik und Essen an der VHS sollten die Feier erweitern. Die von der Stadt erteilte Genehmigung wurde kurzfristig zurückgezogen. Manfred Kuchner berichtete, dass sich Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in der Begründung auf einen Stadtratsbeschluss bezog. Beim Bürgerfest dürften keine öffentlichen Veranstaltungen außerhalb der Fußgängerzone stattfinden.Dafür klappte es bei anderen Festen: Öffentlichkeitsarbeit leisteten die Mitglieder unter anderem mit Musik beim Kunstgenuss bis Mitternacht sowie beim Scheibenfest. Der erste VHS-Ostermarkt im Frühjahr 2016 lockte 500 Besucher mit Kunsthandwerk an.Kassier Hans Bergler, der 90 Mitglieder und Institutionen verwaltet, berichtet von den zweckgebundenen Ausgaben für den VHS-Gesundheitssport. Im Namen der Volkshochschule bedankte sich Geschäftsführer Stefan Frischholz beim Förderverein für Hilfe bei der Anschaffung verschiedener Sportutensilien im Gesundheits- und Fitnessbereich. Overbälle, Therabänder, Hanteln, Medizinbälle und Trainingstaschen stehen den Kursteilnehmern nun zur Verfügung. Stadtrat Roland Richter (SPD) dankte für die sorgsame Mittelverwaltung. Mit dem Umzug von der Sedanstraße in die Luitpoldstraße habe sich die VHS auch durch die neue Eventküche und die attraktiven Schulungsräume im Sinne ihrer Kursteilnehmer weiterentwickelt. Die Kooperation mit dem Landkreis bringe Bildung für die Region. "Die intelligente Kursgestaltung und das Bildungsangebot ermöglichen die guten Zahlen der VHS, hinter der eine gute Geschäftsführung steht", sagte Wolfgang Pausch für die CSU. Der Förderverein trage durch sein Ehrenamt dazu bei.Gisela Helgath wurde als Vorsitzende bestätigt. Den Stellvertreterposten gab Stephan Korb aus privaten und zeitlichen Gründen an VHS-Mitarbeiter Harald Krämer ab. Er sah die Möglichkeit, den Förderverein, beispielsweise bei Lesungen, organisatorisch einzubinden. Kassier bleibt Hans Bergler. Die Kasse prüfen Manfred Kuchner und Renate Jahreis.Frischholz wünscht sich zwei Fahnen für die VHS als "Zentrum der regionalen Bildung" für bessere Außenwirkung zu verbessern. Auch Ruhebänke stehen auf seiner Liste, da viele Passanten im Innenhof verweilen.