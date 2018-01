In einer Zeit wie heute sei die Katholische Arbeitnehmerbewegung wichtiger denn je. "Wir sind immer am Puls der Zeit", sagte Kreisvorsitzender Hermann Stadler am Samstagabend beim Jahresrückblick im Pfarrheim Maria Waldrast. Ob Petitionen, Unterschriftenaktionen oder Flash Mob: "Unsere Aktionsmöglichkeiten sind vielgesichtig wie die Menschen in der KAB." Der Kreisverband zähle aktuell 436 Mitglieder.

Musikalisch umrahmt hat die Veranstaltung die Instrumentalgruppe St. Johannes. Alfons Ernstberger präsentierte das abgelaufene Jahr in Bildern. Wie Stadler betonte, betrachte sich die KAB als politischer Verband. Sie kämpfe für den Erhalt des arbeitsfreien Sonntags, einen flächendeckenden Mindestlohn sowie für ein gerechtes, zukunftsfähiges Rentensystem. "Das Rentenmodell der katholischen Verbände erfüllt diese Anforderungen." Die KAB trete aber auch für eine bessere Anerkennung von Erziehungsleistungen in den sozialen Sicherungssystemen ein.In seinem Rückblick erinnerte Stadler an die Regionalkonferenz des Diözesanverbandes und die traditionelle Maiandacht. Mit den Bundestagskandidaten Albert Rupprecht und Uli Grötsch diskutierten die KABler über die Zukunft der Renten. Man habe auch die "Klingelbeutelaktion" des Diözesanverbandes präsentiert, bei der es um die Verhinderung von Altersarmut und die Arbeit 4.0 ging. Der Oktober stand ganz im Zeichen der 4. Weidener Sozialtage, die mit einem Kinofilm und anschließendem Filmgespräch zum Thema "Mein wunderbarer Arbeitsplatz" starteten. Es folgten ein Fachgespräch mit Diskussion und ein Referat über die Thematik aus Arbeitnehmersicht. Über 1100 Unterschriften zum Thema "Einkaufsfreier Sonntag" habe man an den stellvertretenden Diözesanvorsitzenden Gero Utz überreicht. "Hintergrund war eine Petition an die Geschäftsführer von Karstadt und Kaufhof, die die völlige Abschaffung des freien Sonntags im Einzelhandel forderten." Nach deren Willen sollten Geschäfte künftig an allen 52 Sonntagen im Jahr geöffnet bleiben. Stadler: "Außerdem hatten wir an diesem Abend zum Kaufverzicht an Heiligabend aufgerufen."Ein weiteres Thema war Weiden als Fair-Trade-City. "Begrüßt wurde der Stadtratsbeschluss zum Sonntagsschmutz gegen die Öffnung von Waschanlagen", sagte Stadler. "Ich denke, die Abstimmung wäre anders verlaufen, wenn sie nicht namentlich erfolgt wäre." Moniert wurde zudem das Rentengesetz, das die Altersarmut erheblich erhöhen werde.