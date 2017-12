Onetz.de blickt zurück auf ein Jahr voller spannender Nachrichten, tragischer Ereignisse aber auch freudiger Überraschungen. Im Juli: In Amberg wird ein Juweliergeschäft überfallen - die Tatverdächtigen sind schon bald darauf gefasst. Zwei Schwertransporter verfahren sich bei Fuchsmühl und stecken fest. Die Stadt Neunburg vorm Wald begeht eine ganze Reihe von Festen zu ihrem 1000-jährigen Bestehen. In Weiden ermöglicht ein 360-Grad-Fotostreifzug seltene Einblicke in den Dachstuhl des alten Rathauses.