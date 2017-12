Onetz.de blickt zurück auf ein Jahr voller spannender Nachrichten, tragischer Ereignisse aber auch freudiger Überraschungen. Im März: Der Vermisstenfall Malina K. in Regensburg bewegt Deutschland, Johannes Gollwitzer aus Weiden hinterlässt Spuren, Janine und Stefan aus Neuenreuth müssen beinahe ihre im Fernsehen gewonnene Luxus-Reise abbrechen, in Weiden rast ein 21-Jähriger in lebensmüdem Tempo durch die Innenstadt. Er landet dafür im Gefängnis.