Onetz.de blickt zurück auf ein Jahr voller spannender Nachrichten, tragischer Ereignisse aber auch freudiger Überraschungen. Im Mai: 100 Polizisten sind aufgrund eines Terrorverdachts in Neustadt an der Waldnaab im Einsatz, mehr als 200 Feuerwehrleute löschen ein Flammeninferno in Schottenhof, 2500 Menschen demonstrieren bei der Grammer-Hauptversammlung, mehr als 7000 Läufer starten beim Nofi-Lauf in Kemnath.