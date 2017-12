Onetz.de blickt zurück auf ein Jahr voller spannender Nachrichten, tragischer Ereignisse aber auch freudiger Überraschungen. Im Oktober: Ramona und Monika lieben sich schon lange. Kaum ist die Ehe für alle erlaubt, stehen sie vor dem Traualtar in Sulzbach-Rosenberg. Rätselhaftes passiert derweil in einem Hotel in Pfaben. Zwei junge Leute lassen sich verdächtige Substanzen ins Hotel liefern, um einen Trank für ewiges Leben zu brauen. Während die einen auf der Suche nach der Zauberformel sind, geht bei den anderen gar nix mehr: Tausende Haushalte in der Oberpfalz sind ohne Internet.