Onetz.de blickt zurück auf ein Jahr voller spannender Nachrichten, tragischer Ereignisse aber auch freudiger Überraschungen. Eine besondere Rolle nimmt dabei der OTon ein, das Format der jungen Kolleginnen und Kollegen bei den Oberpfalz-Medien. Seit Juni 2017 erscheint jeden Samstag die OTon-Seite. Neben der Kolumne OTon berichten die Volontäre und Jungredakteure dort in Reportagen über junge Themen.

Im Jahr 2017 ist das zum Beispiel Marco Lettner, der von seiner Reise auf dem Jakobsweg erzählte. Volontärin Lena Schulze hingegen stürzte sich ins Weidener Nachtleben und dokumentiert, was morgens davon übrigblieb. Julia Hammer und Eva Hinterberger machten sich auf dem Weg zu verlassenen Orten und dokumentierten deren Verfall. Und dann war da noch das Weidener Seifenkistenrennen, bei dem ein Team der Oberpfalz-Medien mir seiner "Paula Sprint" an den Start ging. OTon: Seifenkisten und Geister by Onetz on Exposure