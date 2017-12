"Die Eltern nutzen die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen auszutauschen, während die Kinder spielen und toben können." So beschreibt Marina Frister, Leiterin des Bunten Kreises Nordoberpfalz, das jährliche Treffen in der Kinderklinik am Klinikum Weiden. Eingeladen dazu waren alle Kinder, Eltern und Geschwisterkinder, die der Bunte Kreis in den vergangenen beiden Jahre betreute. Seit Beginn der Nachsorge unterstützte er rund 500 Familien, zum Teil über einen Zeitraum von drei bis neun Monaten. Das Team besteht aus Kinderärzten, Kinderkrankenschwestern und jeweils einer Sozialpädagogin und Psychologin. "Es ist für uns als Nachsorgeeinrichtung und auch für die Schwestern und Ärzte der Stationen schön zu sehen, wie positiv sich die Kinder entwickelt haben", berichtet Marina Frister. "Denn die Kinder hätten sich ohne den Bunten Kreis nicht immer so gut machen können." Bild: exb