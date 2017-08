50 haben einen Zuschlag bekommen. "Mehr konnten wir nicht aufnehmen", sagt Organisator Thomas Stock. Deshalb landeten beim Jazz-Seminar wieder einige Bewerber auf der undankbaren Warteliste. Denn das Seminar ist auch bei seiner 15. Auflage enorm beliebt. Und wer da zu spät kommt, muss woanders jazzen.

In Zusammenarbeit mit der Franz-Grothe-Schule und dem Weidener Jazz-Zirkel organisiert Stock das Seminar. Los ging es am Montag um 10.30 Uhr. Das war die Zeit, als die einzelnen Bands und der Instrumentalunterricht eingeteilt, den Teilnehmern die jeweiligen Kurse vorgestellt wurden: Unterrichtseinheiten über spezielle Rhythmik oder Harmonielehre. Dann packten alle mit an und richteten sich ihre Unterrichtsräume ein. Nachmittags folgten erste Combo-Proben. Die reichten natürlich noch nicht aus, um das Abendkonzert im "Bistrot Paris" zu gestalten.Wie gewohnt wurde der Auftakt-Gig deshalb von der Dozenten-Band eröffnet, die drei Stücke spielte und dann die Bühne solchen Musikern räumte, die einfach mal Lust und Spaß am Jammen hatten. Als Opener hatte sich die Lehrer-Combo für Charlie Parkers Blues-Nummer "Au Privave" entschieden. Es folgten der flotte Swing "I remember You" und schließlich ein Bossa.Die beiden letzten Stücke spielte die Combo mit ihrer neuen Sängerin Veronika Zunhammer aus München, die sich bereits mit der NDR-Big-Band und bei diversen Fernsehauftritten einen Namen gemacht hat. Die weiteren Dozenten sind Juri Smirnov (Saxofon/Querflöte), Norbert Ziegler (Blechbläser/Jazz-Harmonielehre), Gerhard Kraus (Gitarre/Jazz-Harmonielehre), Michael Flügel (Piano/Jazz-Harmonielehre), Markus Fritsch (Kontrabass/E-Bass/Jazz-Rhythmik) und Thomas Stock (Drumset/Jazz-Rhythmik/Leitung).Die Seminarteilnehmer kommen auch heuer wieder aus ganz Deutschland. Von Berlin bis Bad Tölz. "Es läuft gut", sagte Stock. "Es sind viele Wiederholungstäter dabei. Aber immerhin ein Drittel ist neu." Ein guter Mix aus Guten und Anfängern. "Spielen muss man schon können. Sonst braucht man nicht mitmachen." Nicht alle können bisher improvisieren. Deshalb gibt es für Neulinge erste Einweisungen. Der Jüngste ist 15 Jahre alt. Der Älteste 80.Stocks Appell für die Zukunft. "Bitte so früh wie möglich anmelden, dann kann man auch mitmachen. Wer sich erst wenige Wochen vor Beginn entschließt, hat oft das Nachsehen." Wer also noch Ende Juni versuche, in eines der Fächer zu rutschen, für den sei das aussichtslos.Diesen Mittwoch um 20.15 Uhr gibt es eine Session im "Bistrot". Am Donnerstag, 3. August, zeigen die einzelnen Combos, ebenfalls um 20.15 Uhr im "Bistrot Paris", beim Abschlusskonzert, was sie die vier Tage über gelernt haben.