Die Stimme des Leiters der Telefonseelsorge Nordoberpfalz, Friedrich Dechant, ist weich und aufmerksam - aber auch etwas heiser. Kommt das vom vielen Telefonieren? Nein, nur eine Erkältung. "Außerdem geht es bei uns vor allem ums Zuhören." Darum geht es seit 1992 jeden Tag.

Seit 25 Jahren ist die Telefonseelsorge Nordoberpfalz mit Sitz in Weiden ununterbrochen erreichbar. Das Jubiläum feiert die Einrichtung diesen Freitag um 18 Uhr in der Kirche St. Michael im Gottesdienst mit Bischof Rudolf Voderholzer und dem evangelischen Regionalbischof Hans-Martin Weiss. Leiter Friedrich Dechant hört beim Telefon-Interview nicht nur zu, sondern er redet auch - über seine Erfahrungen.Friedrich Dechant: Im Moment haben wir viele Anrufe mit den Themen Schwermut und Melancholie. Tatsächlich rufen aber viel mehr Menschen im Frühjahr an.Da klaffen das innere und äußere Erleben stark auseinander. Alle anderen sind fröhlich und munter, die Natur erwacht. So nimmt man die eigene Antriebslosigkeit viel stärker wahr. Im grauen November passt für depressive Menschen das Äußere mit dem inneren Erleben besser zusammen. Im Sommer gehen die Anrufe dann wieder zurück, weil viele im Urlaub sind und mehr Aktivitäten draußen machen.Die Anruferzahlen sind stark angestiegen. Jetzt haben wir etwa 22 000 Anrufe im Jahr, im Schnitt also 60 pro Tag. Das liegt aber auch daran, dass 1992 die Nummer noch nicht kostenfrei war. Das hat sich 1997 geändert. Seitdem übernimmt die Telekom die Kosten für alle Anrufe, egal ob von Handy oder Festnetz.Wir haben mit 36 Leuten angefangen. Uns war wichtig, den Anschluss von Anfang an rund um die Uhr zu besetzen. Gerade sind es 73 Ehrenamtliche. Sie übernehmen mindestens 3 Schichten im Monat, tagsüber jeweils 4 Stunden, die Nachtschicht geht von 0 bis 8 Uhr. Wir haben ein extra Dienstzimmer, in dem sie ungestört telefonieren können.Ja, zwischen 23 und 4 Uhr morgens ist viel los, dann ist es wieder ruhiger, und ab halb 6 Uhr werden es wieder mehr Anrufe.Dann werden Sie an unsere Verbundpartner in Regensburg, Bayreuth oder Bamberg weitergeleitet. Es gibt 105 Telefonseelsorge-Einrichtungen in ganz Deutschland. Doch generell gilt das regionale Zuständigkeitsprinzip, das heißt, Anrufer aus der Nordoberpfalz sollen auch bei uns herauskommen. Das hat viele Vorteile: Die Dialektfärbung - also bei mir jetzt nicht - oder auch, dass wir uns vor Ort besser auskennen.Ich bin Franke. 1991 bin ich nach Weiden gekommen, als die Telefonseelsorge hier in Weiden aufgebaut wurde. Angestoßen haben das der evangelische Dekan Rudolf Zeller und der katholische Regionaldekan Johann Meyer. Vorher gingen alle Anrufe nach Regensburg, aber die waren an der Kapazitätsgrenze. Die Telefonseelsorge ist ein ökumenisches Projekt, das aus der Kirchensteuer finanziert wird. Wenn die Leute also fragen "Wofür zahle ich eigentlich Kirchensteuer?": Auch für uns.Das weiß ich nicht, denn wer bei uns anruft, bleibt völlig anonym. Wir fragen nicht nach Alter, Wohnort oder gar Namen. Doch wir können durch das Gespräch einen Eindruck gewinnen. Die überwiegende Anzahl ist zwischen 30 bis 65. Das sind oft klassische Familienthemen und Probleme im Berufsleben. Bei älteren Menschen ist es dann Einsamkeit oder Erkrankung, Jugendliche rufen an wegen Schulstress, Liebeskummer und Beziehungsthemen.