Die knapp 200 Kilometer Anfahrt haben sich gelohnt: Die neue Miss Weiden kommt aus Waldkraiburg. Das liegt zwischen München und Altötting. Eine Kandidatin hat sogar eine noch weitere Anreise. Die Einheimischen schwächeln.

Appell an Weidenerinnen

Autos als Hobby

Jessica Feulner aus Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist die neue Miss Weiden 2017. Die 22-jährige Industriemeisterin aus Oberbayern setzte sich mit 380 Punkten gegen ihre Mitbewerberinnen Nina Weikmann (360) aus dem schwäbischen Bellenberg und Tina Baumgartner (280) aus Geratskirchen (Landkreis Rottal-Inn) durch. Es war die dritte Miss-Wahl, an der sich die Gewinnerin beteiligte.Aus der Max-Reger-Stadt selbst oder aus den angrenzenden Landkreisen hatte sich keine Bewerberin gefunden. Die "Lokalmatadorinnen" kamen aus Hof, Regensburg, Lappersdorf und Selb. Eine der acht Kandidatinnen war sogar aus Fürstenfeldbruck angereist. Moderatorin Doris Melchner appellierte deshalb an die jungen Damen aus Weiden, sich im kommenden Jahr unbedingt zur Wahl zu stellen. Voraussetzung: Keine veröffentlichten Nacktbilder und nicht älter als 29 Jahre. Eventuell werde 2018 parallel zur Miss-Wahl auch ein Mister Weiden gekürt."Ich kann's noch gar nicht glauben", freute sich die neue Miss Weiden, die mit der Startnummer 8 ins Rennen ging. Ihre Hobbys: Joggen, Autos bauen, nähen und kochen. "Mein großes Ziel ist es, in die Miss-Germany-Auswahl zu kommen. Ich hoffe, dass ich das schaffe." Die Maße der 1,68 Meter großen Miss: 88, 68, 88.Die ersten drei haben sich automatisch zur Wahl der Miss Bayern qualifiziert. Jessica Feulner darf zusätzlich zur Wahl der Miss Süddeutschland. Beides sind Landeswahlen. Und die jeweiligen Siegerinnen daraus dürfen dann zur Wahl der Miss Germany am 24. Februar im Europapark Rust.Die Krone überreichte Vorjahressiegerin Nicole Zach aus Cham. Unter den ersten Gratulanten war Festwirt Josef Ebnet. Die Entscheidung fiel nach zwei Durchgängen.Im ersten Durchgang präsentierten sich die Teilnehmerinnen in ihren Lieblingskleidern und stellten sich kurz vor. Dabei wurden neben Aussehen auch Eloquenz und Sympathiewerte bewertet. Im zweiten Teil ging es dann in Bademode auf den Laufsteg. In der Jury saßen Markus Pleyer (Radio Ramasuri), Sonja Bachmeier (Autohaus Graser), Matthias Schecklmann (Der Neue Tag) Claudia Wildner (Wäschehaus Wildner), Christiane Schneider (Kosmetiksalon Christiane), Reinhold Bauer (Raiffeisenbank Weiden) und Vorjahressiegerin Nicole Zach. Für die drei Bestplatzierten gab es Gutscheine und Geldpreise.