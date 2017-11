Eine ganze Latte an kritischen Anmerkungen wird bei der Versammlung des Bayerischen Soldatenbundes laut. Im Kreuzfeuer der Kritik: unter anderem die Bundeswehr und der Oberbürgermeister.

Kritik hagelte es bei der Jahreshauptversammlung des Bayerischen Soldatenbunds (BSB): daran, dass beim Gedenken Volkstrauertag kein Ehrenzug der Bundeswehr vertreten war, dass es keine Patenschaft des BSB-Kreisverbands zu einer Einheit in der Ostmarkkaserne gibt, dass es die Traditionsräume der Soldatenkameradschaften nicht mehr gibt - und dass sich Oberbürgermeister Kurt Seggewiß seit Jahren beim BSB nicht sehen lässt.Stadtrat Hans-Jürgen Gmeiner, selbst noch aktiver Soldat, hielt aber dagegen und wusch den "Jammerern" den Kopf. Man dürfe nicht alles der Politik überlassen, sondern müsse selbst aktiv werden. Nicht nur die Verantwortlichen im BSB sollten bei den Veranstaltungen der Bundeswehr mehr Präsenz zeigen. Die Kameradschaften könnten auch selbst an die Bundeswehr herantreten, wenn man Kontakt wünsche und auch bei Problemen mit Politikern helfe oft ein vertrauensvolles Gespräch. Auch an BSB-Kreisvorsitzendem Claus Fiedler wurde Kritik laut, weil er oft Privates vor seine Amts-aufgaben stelle, wichtige Veranstaltungen nicht besuche und Termine nicht weiter gebe.541 Mitglieder zählt der Kreisverband: 250 im "7er- und Kameradschaftsbund", 109 in der Kameradschaft 1883 Rothenstadt, 85 bei den Technischen Truppen, 61 bei den "1897ern", 26 in der Schießgruppe 2016 und zehn in der Marinekameradschaft. Kreisschießwart Karlheinz Klein, verantwortlich für 57 Schützen in drei Schützengruppen, berichtete vom Kreisvergleichs- und vom Landesschießen, die beide sehr erfolgreich verlaufen seien. Er dankte den Vereinsschießwarten. Heimatringvorsitzender Günther Magerl erinnerte daran, dass der BSB seit 30 Jahren bei keiner Sitzung des Heimatrings gefehlt hat.BSB-Bezirksvorsitzender Horst Embacher dankte für das gemeinsame Eintreten für Demokratie und Frieden. Heinrich Scheidler, der Kreisvorsitzende aus Neustadt/WN, forderte auf, für Patenschaften selbst tätig zu werden. Marinekameradschafts-Vorsitzender Harald Habermann dankte Josef Lang, Peter Ertl und Bernhard Czichon für ihre Unterstützung bei MK-Jubiläum.