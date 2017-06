Vor einigen Jahren sorgte die ehemalige Elly-Heuss-Schülerin mit ihrem Bundespressestrand in Berlin-Mitte deutschlandweit für Aufsehen. Nun hat Johanna Ismayr, mittlerweile hat sie geheiratet und heißt Wahlig, ein neues Projekt: Sie sucht für ein Gastspiel in Berlin eine bayerische Band, die im Herbst auf der "Grunewaldwiesn" für Stimmung sorgt.

Als sich 2014 abzeichnete, dass auf dem früheren Strandgelände das Bundesministerium für Bildung und Forschung gebaut wird, hat sich Johanna Wahlig entschlossen, in den Wald zu gehen und ein traditionelles Berliner Ausflugslokal in Zehlendorf zu übernehmen. Im Forsthaus Paulsbron, das seit 1871 besteht, ging sogar Kaiser Wilhelm II. ein und aus.Die Unternehmerin und Gastronomin hauchte Paulsbron neues Leben ein. Inzwischen ist das Forsthaus eine gefragte Location für Veranstaltungen jeglicher Art. Von 17. bis 20. September steigt in Paulsbron die "Grunewaldwiesn". "Eine originelle junge Band für Wiesnstimmung in Berlin zu finden ist fast aussichtslos", seufzt Johanna Wahlig. "Deshalb casten wir jetzt bayernweit." Die Band kann gerne aus ihrer Oberpfälzer Heimat kommen, sollte im September Zeit haben und bezahlbar sein.Gesucht werden Repräsentanten bayerischer Gaudi und Fröhlichkeit mit partytauglichem Repertoire. Johanna Wahlig hat dabei Hits von der "Spider Murphy Band" oder DJ Ötzi im Kopf. Eine Jury wird entscheiden, wer letztendlich das Rennen macht. Unterstützung bekommt Johanna Wahlig unter anderem von Modedesignerin Barbara Claudia Engel und von Festwirt Sepp Krätz.Bands können sich schriftlich bis 31. Juli bei der Agentur walk+talks GmbH, www.paulsborn.de, E-Mail paulsborn@paulsborn.de, unter dem Stichwort "Wiesn" bewerben. Die Bewerber die per E-Mail das kreativste Youtube-Video einsenden, werden zum Wiesn-Casting nach Berlin eingeladen.