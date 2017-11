Finster sah es Anfang des Jahres aus, als die Stadt die Krippenplätze zählte, erinnert sich Oberbürgermeister Kurt Seggewiß: 162 Plätze für 190 Kinder. Das ändert sich nun. 222 Krippenplätze gibt es bald in Weiden. Bedeutend dazu beitragen wird die Eröffnung einer neuen Krippe der Johanniter. Außerdem erweitern das "Schneckenhaus" sowie die AWO das "Spatzennest".

Anmeldungen für Krippe möglich Zwar beginnt der Betrieb in der neuen Krippe neben der Hammerwegschule erst im September 2018, doch schon jetzt nimmt Sylvia Meyer von den Johannitern gerne Anmeldungen entgegen. Interessierte Eltern können ihre Kleinen unter Telefon 0941/46467180 oder E-Mail kita.ostbayern@johanniter.de anmelden oder vormerken. (blu)

Erst einmal feiert aber die Johanniter-Krippe am Donnerstag Richtfest - und wird früher fertig als gedacht. Im Juni erfolgte der Spatenstich, neun bis zehn Monate waren für die Rohbauarbeiten veranschlagt. In fünf Monaten schafften es das Architektbüro Kartini aus Regenstauf und die beteiligten Bauunternehmen. "Wenn es so weitergeht, ist Ende April, Anfang Mai alles fertig", kündigt Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter Ostbayern, an. Zu Beginn des neuen Bildungsjahres im September 2018 wird die Krippe ihren Betrieb aufnehmen.Drei Gruppen mit je zwölf Kindern beherbergt die Krippe. Der Bau steht direkt neben der Hammerwegschule. "Die Johanniter breiten sich richtig schön bei uns aus", freut sich Seggewiß. Daneben betreiben sie die Krabbelstube "Klinikzwerge", eine Kindergartengruppe am Klinikum sowie die Betriebskinderkrippe "KiWitt".