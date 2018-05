Auch wenn der Name schottisch klingt: Ein waschechter Ire stand am Freitag auf der "Live Stage" im "Parapluie". John McNamara, der in Walkertshofen bei Mainburg seine Wahlheimat gefunden hat. Seine Leidenschaft sind Blues und Rock, die er mit seiner "Gang" in Weiden voll auslebte. Einen munteren Mix aus "Ain't no Sunshine", "Sultans of Swing" und "Come together". Aus Bill Withers, Dire Straits und Beatles. Die Show war mal rockig und laut, mal leise und sehr emotional. Bekannte Songs reihten sich an unbekannte Perlen. Dazwischen immer wieder McNamaras faszinierende Stimme und eine Band, die kräftig anschob. Werner Norgauer prägte mit seiner Gitarre den Bandsound und fand Unterstützung von Ludwig Schifferl an der zweiten Gitarre, Keyboards und Chor. Walter Herter saß am Schlagzeug. Am Bass: Chris Röhrl, durch zahlreiche Auftritte im Soundkeller Pfaffenhofen bekannt.