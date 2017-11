Vor diesem Kerl ist keiner sicher. Wenn der Rodinger Humorist und Gstanzl-Sänger mit Quetschn oder Gitarre durch die Reihen geht, fällt ihm spontan über jeden was ein. Ein Abend mit Josef "Bäff" Piendl.

Kein Grund zum Heulen. Am besten den Kopf einziehen, kurz abtauchen und Schildkrötenhaltung einnehmen. Vielleicht geht der Krug an einem vorüber, vielleicht sieht er einen ja nicht. Aber er tut's.Der eine hat "a G'sicht bis af's G'nack", die andere ein Rosen-Tattoo am Hintern, das sich mit den Jahren langsam zur Hecke entwickelt hat. Selbst Harald Rippls Feriengast, William aus Las Vegas, bekommt sein Fett weg. Mit einem ordentlichen Mix aus Oberpfälzisch und ein paar Brocken Englisch. Der Amerikaner freut sich und lacht, auch wenn er kein Wort von dem mitbekommt, was ihm Josef Piendl da entgegen bäfft. Spätestens jetzt wird deutlich: Für den englischsprachigen Markt ist das nichts, was Piendl, der bekannte Hochzeitslader "Bäff" aus der Südost-Oberpfalz, am Donnerstagabend bei "Stangl & Taubald" veranstaltet. Piendls Zielpublikum wohnt wohl in einem Umkreis von hundert Kilometern. Darüber hinaus versteht ihn wohl kein Mensch.Das Programm ist ganz klar für diejenigen gemacht, die mit den "Ous" und "Eiz" aufgewachsen sind. Und da gehört der Nieder- und Oberbayer eben nicht dazu. Beispiel: Seine Füße sind für den waschechten Münchner "Fiass". Für einen Hiesigen hingegen "Feiss". Was bedeutet: "Stolz können wir sein, dass der Erfinder von Facebook ein Oberpfälzer ist.""Oft ist es halt anders, als es sich anschaut", lautet eine von "Bäffs" Weisheiten, die er in der Buchhandlung verzapft. Und immer wieder kommt der Spruch: "A so a Krampf." Eine seiner Spezialitäten sind sogenannte "Sickerwitze": Jokes, die erst langsam sickern müssen, die "a bisserl brauchen, bis sie im oberen Hirnkastl angekommen sind."Er erzählt von der 93-jährigen Huber-Bäuerin, die im Sterben liegt und vom Pfarrer ihren letzten Wunsch erfüllt bekommt. Der schickt ihr nämlich den Oberministranten ans Sterbebett. D'Huberin will ein letztes Mal einem jungen Burschen die Hand drücken, was letztendlich ihre Lebensgeister weckt und zu ihrer Genesung beiträgt. Eine ganz klare Sache. "Bäffs" Spitzen treffen. Aber nie unter die Gürtellinie. Er weiß, was er seinem Publikum zumuten kann. Oft ist er selbst die Hauptfigur. Aber es sind auch Bürgermeister und Gemeinderäte, die - und da ist sich "Bäff" ziemlich sicher - nicht aus der Oberpfalz sind.Aus der Oberpfalz, genauer aus "Tschitscherlboch" stammt das Zoigl-Gebräu, das die Stangls ihren Gästen einschenken. Das fördert die Stimmung im Publikum, vielleicht auch den Kaufrausch. Denn Piendl hat zum Signieren Bücher und CDs mitgebracht. Weil: "Die einen wollen's so, die anderen wollen's so."