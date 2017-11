Im tschechischen Philippsdorf wird Josef Lorenz am 9. November 1927 geboren. Seine Eltern haben dort keine berufliche Perspektive und müssen die Heimat verlassen. Ihr Kleinkind bleibt bei der Großmutter und wird von ihr aufgezogen.

(pdtr) Mit sechs Jahren kommt Lorenz, nach dem Tode seiner Großmutter, zu seinen Eltern. Der Reichsarbeitsdienst führt die Familie schließlich nach Oberwesel bei Koblenz. "Dort lernte ich eine Bayerin kennen, die 24 Jahre an meiner Seite war und mir einen Sohn schenkte. Zusammen sind wir in die Oberpfalz nach Bruck gezogen", erzählt Lorenz. Gerne hätte er auch den 25. Hochzeitstag mit ihr gefeiert, doch leider verstarb sie vorher.Heute lebt der ehemalige Fernfahrer im AWO-Seniorenheim Hans Bauer in Weiden. "Mir geht es gut, ich bin zufrieden", sagt der Jubilar. "Ich habe hier eine schöne Wohnung mit toller Aussicht. Die Leute sind sehr freundlich, und das Essen ist lecker. Ich bin bei den Gymnastikübung immer dabei, denn ich versuche fit zu bleiben." An seinem Geburtstag freut er sich auf den Besuch seines Sohnes. "Der ist jetzt auch schon fast 60 Jahre alt", berichtet Lorenz. "Die Zeit vergeht."