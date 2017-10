Ein "einschneidendes Ereignis" sei der Wechsel, sagte Landgerichtspräsident Walter Leupold bei der Aushändigung der Urkunden am Freitag. Der Leiter der Geschäftsstelle sei der "eigentliche Motor im Gerichtsbetrieb", die "Seele des Hauses". Horn sei ein Mann des Ausgleichs gewesen. Er habe die "Behörde elegant durch die Zeit" geführt. Robl als sein Nachfolger sei ein Glücksfall. Bei dem bisherigen Bezirksrevisor und Vertreter des Geschäftsleiters sei das Amt in guten Händen.Als Bezirksrevisor war Robl Vertreter der Staatskasse. Als Geschäftsleiter des Landgerichts ist er unter anderem für Haushaltsfragen, Bauunterhalt und nichtrichterliches Personal verantwortlich. Der 58-jährige Schirmitzer ist zweiter Bürgermeister, seit über 40 Jahren in der Feuerwehr engagiert und ebenso lange Sportleiter im Schützenverein Hubertus. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Seine Laufbahn führte ihn, nachdem er 1980 beim Amtsgericht Nürnberg begonnen hatte, über das Amtsgericht Weiden und die Staatsanwaltschaft ans Landgericht.Rechtspflegerat Horn, 1953 in Plößberg geboren, hat dort Haus und Garten. Für seinen Ruhestand habe er sich den altersgerechten Umbau des Hauses vorgenommen. Außerdem freue er sich auf mehr Zeit für Familie, Schwammerlsuchen und Fußball. Er dankte dafür, dass er immer hochqualifiziertes Personal an seiner Seite gehabt habe. Renate Fukerider und Manuel Birkmüller aus der Präsidialkanzlei waren bei der Feierstunde zugegen. Personalratsvorsitzende Susen Wirth dankte Horn für die stets gute Zusammenarbeit.