Normalerweise sind es die Kinobesucher, die sich ein Selfie mit der Regie- und Kameralegende wünschen. Doch bei Henny Brenner (93) drehte Joseph Vilsmaier am Dienstag den Spieß um und fotografierte sich und die Wahl-Weidnerin im "Anker" mit seinem Handy. Schon im Vorfeld hatte sich der Filmemacher unten im Foyer des Neue-Welt-Kinocenters ganz narrisch auf das Wiedersehen gefreut.

Es war nämlich Brenner, die im Oktober 2014 am Kepler-Gymnasium das Interesse des Filmemachers an ihrer Geschichte als Schoah-Überlebende weckte. Brenner hatte damals Schülern von ihrer mitreißenden Biographie berichtet, und Vilsmaier hatte diese Veranstaltung für die BR-Reihe "Jüdisches Leben in Bayern" aufgezeichnet. Seitdem steht er auch in Kontakt mit Henny Brenners Sohn, dem Geschichtswissenschaftler Michael Brenner , der am selben Tag über Vilsmaier telefonisch herzliche Grüße aus Washington übermitteln ließ. Die in Dresden geborene Jüdin hatte überlebt, weil in der Nacht vor ihrer Deportation ihre Heimatstadt von den Alliierten bombardiert worden war. Vilsmaier erinnerte sich noch genau an den Beutel mit ihrem Davidsstern und dem Deportationsbescheid, den ihm Brenner damals gezeigt hatte.Gemeinsam saßen sie 2015 auch im Hamburger Fernsehstudio der Körber-Stiftung. Begleitet vom ehemaligen Kepler-Geschichts-Lehrer Burkhard Röhlinger , der den heute 53-jährigen Michael Brenner damals auf einen Wettbewerb der Körber-Stiftung vorbereitete, aus dem der Jugendliche schließlich als Bundessieger hervorging.