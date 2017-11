Er zeigt eine jüdische Gemeinde beim Gebet, Mettener Mönche, das protestantische Ansbach und einen buddhistisch geprägten Nepal-Park. Aber keinen Beitrag über Muslime. Das führt zu einer Frage an Joseph Vilsmaier.

Und der Star-Regisseur will konkret wissen, welcher Herr aus dem Publikum nachgehakt hat, weshalb seine Hochglanz-Dokumentation "Bayern - sagenhaft" auf den Islam verzichte. Eine Frage von vielen am Dienstag im Neue-Welt-Kinocenter. Aber eine, die Vilsmaier durchaus beschäftigt und ihn dazu bewegt, den Fragesteller im schummrigen Kinosaal ausfindig zu machen. "Sind Sie Araber?" Aber ausgerechnet Hans-Martin Meuß sitzt vor ihm. "Nein, ich bin evangelischer Pfarrer in Weiden", sagte der.Der Filmemacher erklärte, warum er auf die Darstellung muslimischer Bräuche im Freistaat verzichtet habe. Bayern sei eben ein christlich geprägtes Land und mit dem Christentum sei er auch befasst. "Ich kenn den Islam schon ein bisserl. Aber nicht so gut wie Bayern. Und da wollt ich nicht was machen, was mir gar nicht zusteht, weil ich das nicht kenne." Wer einen Film über Muslime produzieren wolle, der sollte Moslem sein. "Ich bin keiner und darum mache ich das nicht." Auch dass Weiden sehr bunt sei, wie ihm der Pfarrer versichert, glaube er gerne und das begrüße er auch.Mit dem bayerischen Stoff sei er jetzt durch, erzählt der Filmschaffende beim Pressegespräch im Foyer des Kinos, das Vilsmaier gut kennt. Schon vier Mal war er da. Zuletzt mit den "Comedian Harmonists". Jetzt sei definitiv Schluss mit den Bayern-Dokus, sagt er. Als nächste Großproduktion plant Vilsmaier die Verfilmung des Herbert-Rosendorfer-Romans "Briefe in die chinesische Vergangenheit", 2,5 Millionen Mal verkauft und in 20 Sprachen übersetzt. Der chinesische Kaiser schickt darin vor 1000 Jahren einen Gesandten ins heutige Bayern, und der berichtet zurück. "Eine echte Herausforderung.""Bayern - sagenhaft" sei eher zufällig entstanden. "Ich hab den Film mit vier Leuten gemacht." Die Arbeit habe sich über vier Jahre hingezogen. Warum? Weil viele Sachen nur alle ein, zwei Jahre vorkämen. Die Landshuter Hochzeit sogar erst 2021 wieder. Dass er Monika Gruber als Moderatorin eingebaut habe, sei eine spontane Idee gewesen.Ob das bayerische Brauchtum überleben wird? "Weiß ich nicht. Die Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen wird zukunftsweisend sein." Aber: Hunderttausende am Straßenrand beim Festzug der Wiesenwirte in München würden doch für sich sprechen. Vilsmaier wohnt heute in einem Münchener Vorort. Aufgewachsen ist er im Rottal. "Ich bin eher ein Landkind." Er spiele deshalb auch mit dem Gedanken, sich einen Alterssitz auf dem Land aufzubauen. Mit Hunden, Ochs und Esel. "Spinnereien", wie er sagt. Denn: "Ob ich das aushalte, weiß ich nicht. Den ganzen Tag nur rumsitzen und mir Pflanzen anschauen?"