Es ist beschlossen. CDU und CSU haben eine Obergrenze für Flüchtlinge festgelegt, nennen sie aber nicht so. In Zukunft sollen nicht mehr als 200 000 Asylsuchende pro Jahr nach Deutschland einreisen. "Völlig sinnlos", meint Jost Hess, Leiter des Arbeitskreises Asyl.

Es kommen weit weniger Flüchtlinge. Also ist die Debatte sinnlos. Jost Hess, Arbeitskreis Asyl

Jost Hess: Ich bin ja Jurist und kenne das Grundgesetz. In Artikel 16 a steht, dass politisch Verfolgte geschützt und aufgenommen werden müssen. Für ein Menschenrecht kann es eigentlich keine Grenze geben. Aus diesem Grund ist die Obergrenze rechtlich gar nicht zulässig.Was bewirkt die Obergrenze rein faktisch?Sie geht an der Realität vorbei. Schon weit vor unserer Grenze werden die Flüchtlinge abgefangen. Die tatsächliche Zahl der Neuankömmlinge pro Jahr liegt weit unter den veranschlagten 200 000. Eine Diskussion ist somit sinnlos.Warum fordern dann so viele Bürger eine Obergrenze?Ich denke, sie haben Angst davor, dass ihnen etwas genommen wird. Wie es weitergeht, ist für sie ungewiss. Und oft kommen Stimmen gegen die Flüchtlinge übrigens von Menschen, die gar keinen Bezug zu ihnen haben, die nichts mit Asylsuchenden zu tun haben.Aber die Politiker nehmen diesen Menschen die Ängste nicht...Die Ängste werden eher gefördert. Seit Jahren ist zum Beispiel der soziale Wohnungsbau praktisch auf Null reduziert worden. Viele fühlen sich benachteiligt.Wie soll die Obergrenze da helfen?Gar nicht. Das ist Schaufensterpolitik vom Feinsten, was die Politiker da betreiben. Die Wähler sollen beruhigt werden. Eine vereinte Front von CDU und CSU wird suggeriert.Was würden Sie sich stattdessen von der Politik wünschen?Wichtig wäre es, nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt im Blick zu haben. Soziale und wirtschaftliche Missstände in den Herkunftsländern müssen bekämpft werden. Aus diesen entstehen erst die politischen Konflikte. Hätte man in den vergangenen Jahrzehnten mehr gemacht, würden wir uns jetzt gar nicht über den Flüchtlingsstrom unterhalten.Was meinen Sie als Mitglied der Grünen? Ist mit der Obergrenze eine Jamaika-Koalition drin?Ich bin schon lange nicht mehr bei den Grünen. Seit die Partei den Kosovo-Krieg unterstützt hat.Und als Nicht-Mitglied?Da wird viel nach außen geredet und sich dann doch der konservativen Mehrheit gebeugt. Es überwiegt oft das Interesse, Macht auszuüben. Auch ein Grund für den Austritt.Wie lange setzen Sie sich schon für Flüchtlinge ein?Ich bin jetzt 70 Jahre alt. Seit etwa 55 Jahren beobachte ich die Entwicklungen in der Welt. 1985 gründeten wir den AK Asyl, als die ersten Flüchtlinge nach Weiden kamen. Damals war die Stimmung in Weiden gegenüber den Flüchtlingen sehr negativ und angespannt.Wie ist die Reaktion in Weiden gegenüber Flüchtlingen heute?Die Öffentlichkeit geht nach meinem Eindruck Gott sei Dank mittlerweile recht entspannt mit den Asylbewerbern um. Doch was sich Menschen denken oder daheim sagen, weiß ich natürlich nicht.Vorhin waren Sie bei der Hausaufgabenbetreuung, jetzt wartet Büroarbeit auf Sie. Wie schaffen Sie es, täglich soviel zu leisten und das vor allem für andere?Meine Frau und ich hoffen, einen kleinen Beitrag zu einer positiveren Zukunft zu leisten. Wir wollen Menschen in Not auffangen und ihnen wieder eine gesicherte Lebensperspektive gebenWie viele Kinder betreut der Arbeitskreis?Im Moment sind es 240 Kinder, die an zwei Standorten von 40 Mitarbeitern und 20 Ehrenamtlichen beaufsichtigt werden. Eltern erhalten bei mir juristische Beratung.Im Zuge der Obergrenzen-Diskussion sind auch Bestrebungen der Politiker aufgekommen, das Nachholen der Familien möglichst lange zu verschieben.Unmenschlich ist das. Familien sind durch das Grundgesetz geschützt. Es sollte sich doch jeder einmal Mal vorstellen, seinen Ehepartner und seine Kinder zurücklassen zu müssen. Da dreht man doch durch. Das Nachholen der Familie darf man nicht verbieten.