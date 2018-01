40 Jahre gibt es den Frauenbund St. Elisabeth nun schon. Darauf sind die Mitglieder stolz. Ihr Jubiläum feiern die Frauen mit Ehrungen und Auszeichnungen.

Die Jubilare Für 40 Jahre Treue geehrt wurden Rosemarie Baumann, Barbara Bürger, Wilhelmine Burkhardt, Dora Dostler, Edith Forster, Christine Göhl, Maria Hammer, Edeltraud Höning, Irmgard Huber, Maria Irlbacher, Erni Liebwein, Lore Meier, Brigitte Müller, Erna Pusch, Agnes Schacht, Erna Schell, Christa Walberer und Maria Weiß. 30 Jahre sind dabei: Christa Heindl, Klara Keck, Rosa Kincl, Margit Konze, Elisabeth Schramm und Rita Zenger. Für ein Vierteljahrhundert erhielten die Urkunde und die Nadel in Silber: Else Geese, Marianne Schähl, Ursula Stemmer und Marialuise Uebelacker. 20 Jahre Mitglied sind Ilse Detering, Christine Hüttner, Birgit Memmel, Silvia Nörl, und Brigitte Zimmet. Monika Grabmair und Irmgard Baumann sind 10 Jahre dabei. Auch für Engagement in der Vorstandschaft gab es Auszeichnungen: Die Ehrennadel in Silber erhielt Gabi Bolleininger als Schatzmeisterin, Elke Götz als erste Vorsitzende, Gundi Graf als Bannerträgerin und zweite Vorsitzende und Sabine Kreutzer als Schriftführerin. Die Ehrennadel in Gold für langjährige ehrenamtliche Tätigkeit ging an Elke Hagn und Monika Eckert. (kzr)

Nach dem Gottesdienst mit Pfarrer Peter Brolich, Bezirksbeirat Heribert Englhard und Pfarrvikar Celestine Joseph Thazhuppil feierten die Frauen im Pfarrsaal unter dem Motto: "Eine Mitte haben, um die sich alles dreht, eine Gemeinschaft, die alles zusammenhält."KDFB-Diözesanvorsitzende Karin Schlecht erinnerte an das Anliegen des Verbandes, nämlich die Bildung und Rechte der Frauen zu stärken. "Seit mehr als 100 Jahren leistet der Verband Lobbyarbeit für die Frauen", erklärt sie. Der Frauenbund vor Ort biete ein vielseitiges, interessantes, ansprechendes und abwechslungsreiches Bildungsprogramm. Dazu komme die segensreiche Arbeit für Pfarrei und Gemeinde und die Geselligkeit im Verein. Bezirksbeirat Heribert Englhard dankte den Mitgliedern für ihre Kraft, sich gesellschaftlich und für die Kirche einzusetzen. "Und das 40 Jahre lang."Der Pfarrer dankte den Geehrten für ihre Treue und die Leistung in der Vorstandschaft: Gründungsmitglieder und Frauen, die 1978 eintraten, erhielten Urkunden und Blumen für 40 Jahre Treue. Abschließend erhielt Gemeindereferentin Waltraud Dobmann eine Spende von 300 Euro für die Mallersdorfer Schwestern. Die Oberpfälzer Schwestern betreuen ein Waisenhaus in Südafrika.