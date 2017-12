In den letzten 20 Jahren spenden 4200 Mitarbeiter der Witt-Gruppe Blut. Diese Erfolgsgeschichte trägt den Namen der Betriebssanitäterin Betty Birner.

Fast 2000 Liter Blut wurden dabei gesammelt - die Überlebenshilfe für Tausende Patienten in Bayern. Mehr als 680 Erstspender haben dazu beigetragen. "Viele Kollegen sind am Ball geblieben und nutzen immer wieder die Chance, durch ihre Blutspende Leben zu retten", freut sich Birner. Die Betriebssanitäterin ist die Frau für die Blutspende bei der Firma in Weiden. Sie hat die Aktion 1997 sozusagen wiederbelebt, als diese "irgendwann mal eingeschlafen war". Seither findet sie mehrmals jährlich statt."Wir sind dankbar, dass die Mitarbeiter der Witt-Gruppe regelmäßig ihr Herzblut geben. So helfen sie, schwerkranke und verletzte Menschen in den bayerischen Kliniken zuverlässig versorgen zu können. Damit trägt das Unternehmen seine soziale Verantwortung nachhaltig nach außen", lobt Georg Götz, Geschäftsführer des BRK-Blutspendediensts. Bei der Jubiläumsblutspende im November waren knapp 100 Mitarbeiter dabei. "Alles andere hätte mich auch enttäuscht", gesteht Birner.Die Messlatte legt sich die Organisatorin von mittlerweile 42 Firmen-Blutspendetagen stets hoch. Für den Erfolg überlässt die Betriebssanitäterin nichts dem Zufall: So glänzt sie beispielsweise mit Ideen für das interne Marketing der Aktionen und zierte selbst schon Aktionsplakate. Vor allem aber versteht sie es, auf ihre Kollegen zuzugehen und sie als Spender zu binden. Antworten auf häufige Spenderfragen hat sie sowieso immer in petto. Schließlich kann sie bei 82 eigens geleisteten Blutspenden aus langjähriger Erfahrung sprechen. Darüber hinaus profitiert sie von 30 Jahren im Ehrenamt beim BRK-Kreisverband, bei dem sie als stellvertretende Bereitschaftsleiterin in Weiden aktiv mitwirkt. Aus der anfänglichen Intention einer engagierten Witt-Mitarbeiterin, Kollegen zu motivieren, sich gemeinnützig für andere Menschen einzusetzen, entwickelte sich bei Birner über die Jahre hinweg eine echte Vision: "Es ist wichtig, kontinuierlich auch auf junge Leute zuzugehen und sie als Neuspender zu gewinnen. Sie sind die Zukunft", erklärt sie in der Hoffnung, dass bald ein Witt-Kollege auch ihr Erbe antritt und sich um die Firmen-Blutspende kümmert.Denn im Januar feiert die Betriebssanitäterin ihre 45-jährige Firmenzugehörigkeit und sieht langsam dem Ende ihrer beruflichen Laufbahn entgegen. Eines würde sie gerne zuvor noch sicherstellen: Dass die Blutspende bei der Witt-Gruppe nicht mit ihr in Rente geht.