Schon seit Wochen wird auf die Jubiläumsscheibe der Schützengesellschaft Hubertus Weiden gezielt. Nach der Feier zum 50-Jährigen vor zehn Jahren in großem Rahmen begnügt sich der Verein zum 60. Geburtstag mit der Ausgabe einer Jubiläumsscheibe.

Halle selbst gebaut

Seit 1992 in "Alpenrose"

(kzr) Los geht's mit einem Festgottesdienst an diesem Sonntag um 9 Uhr in der Maria-Waldrast-Kirche mit anschließender Totenehrung. Um 11 Uhr lädt die Schützengesellschaft zum Frühschoppen mit Weißwurstessen ins Schützenheim "Alpenrose". Danach begrüßt Schützenmeister Karl Leipold seine Gäste und trägt die Chronik vor. Nach den Grußworten werden um 13.30 Uhr die Sieger der Jubiläumsscheibe geehrt, auch die Johannisscheibe wird übergeben. Eingeladen sind alle Mitglieder sowie die Patenvereine Heimatfreunde Mooslohe und Hubertus Ullersricht.Gegründet wurde die Schützengesellschaft "Hubertus Weiden" am 24. Juni 1957 auf Initiative des mittlerweile verstorbenen Schützenmeisters und Ehrenschützenmeisters Ludwig Heining in der Gaststätte "Fichteklause" in Weiden von sieben Schützenbrüdern, erinnert sich Leipold.Auf dem Weg durch viele Vereinslokale fanden die Schützen 1964 in der Gaststätte "Meindlstube" eine feste Bleibe, sie begannen zudem mit dem Bau einer eigenen Schützenhalle. Unter der Leitung des damaligen 1. Schützenmeisters und Baumeisters Wilhelm Rupprecht stellten die Mitglieder in Eigenleistung die Halle fertig. Am 1. August 1964 wurde sie eingeweiht. Eine Vereinsfahne hatte sich die Schützengesellschaft im Jahr 1960 angeschafft. Die Patenschaft übernahm die Schützengesellschaft Heimatfreunde Mooslohe, mit welcher der Jubelverein auch heute noch verbunden ist.Es folgte sowohl sportlich als auch gesellschaftlich eine sehr erfolgreiche und harmonische Zeit. Die Mitgliederzahl erhöhte sich innerhalb kurzer Zeit von 60 auf den heutigen Stand von rund 150. Besonders zu erwähnen ist die sportliche Aufbauleistung des am 3. Mai 2001 verstorbenen langjährigen Schützenmeisters und Ehrenschützenmeisters Hans Rößler. Als Jugendleiter hatte er die damals vielleicht größte Nachwuchsgruppe des Bezirks mit teilweise über 50 Jungschützen betreut. Gleichzeitig mit ihm war Helmut Kötteritzsch in den Verein eingetreten. Ihm folgten viele seiner Freunde aus Politik und Wirtschaft, so die Bundestagsabgeordneten Franz Zebisch und Ludwig Stiegler, Landtagsabgeordneter Willibald Moser und die Stadträte Michael Girke, Waltraud Koller-Girke und Hilde Zebisch, die den Verein nicht nur finanziell, sondern auch gesellschaftlich immer wieder unterstützt haben. Kötteritzsch selbst engagierte sich 30 Jahre lang als Schriftführer.Nach zwölf Jahren Amtszeit als 1. Schützenmeister übergab Rößler 1981 die Verantwortung an die zweite Schützengeneration. Als Erich Gallitzendorfer als 1. Schützenmeister die Vereinsführung übernahm, ahnte niemand, dass er mit seiner Mannschaft die Gesellschaft 26 Jahre lang führen würde - bis heute. Nach über 27 Jahren schloss Vereinswirtin und Ehrenmitglied Anna Gallitzendorfer aus Altersgründen die Gaststätte. Am 1. Januar 1992 erfolgte der Umzug in das Schützenheim von "Alpenrose" in der Pressather Straße.An die Schießstände treten die Schützen mit dem Luftgewehr, Luftpistole und mehrschüssigen Luftpistole, der Sportpistole KK und Großkaliber, dem Kleinkalibergewehr liegend und Standard, dem Perkussionsgewehr, -pistole und -revolver.