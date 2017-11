Jubiläumskonzert im Parapaluie mit Lucas Hegner und The Nasty Royals

Inzwischen kommen die Bandanfragen schon aus Österreich, der Schweiz und Südkorea. Die "Live Stage" im "Parapluie" hat sich in Musikerkreisen einen Namen gemacht. Alle wollen hier auftreten. Zum 22. Geburtstag des Cafés im Lerchenfeld stand ein Altbekannter mit seinem Geburtstagsständchen auf der Bühne: Lucas Hegner.

Der Amberger geizte am Freitagabend nicht mit seinen gnadenlosen Texten, die sich um selbst Erlebtes, Gesehenes und Ausgedachtes drehten. Es ging um Alltagsgeschichten, die der Musiker mit seiner außergewöhnlichen Beobachtungsgabe in Lieder fasste. Hegners handgemachte Songs hatten viel Verstand. "The Nasty Royals" sind sechs Jungs, die sich von einer Schulband zur eigenständigen Formation entwickelten. Das Sextett lieferte Fans und Gelegenheitszuhörern mit Trompeten und Gitarren gute, positive Musik. Englische Texte formierten sie zu ausgefeilten Arrangements und einer abwechslunsgreichen Auslegung von Brass und Alternativ-Rock. Die bösen Adeligen aus Nabburg, das sind Leon Wittenzellner, Lukas Lassmann, Leo Baumann, Samuel Weigl, Philip Seifert und Tilack Sivalokarasa.