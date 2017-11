"Auch mit der SPD wird der Seehofer seine Obergrenze nicht bekommen", erklärte Annette Karl beim Jahresabschluss des SPD-Stadtverbands mit Jubilarehrung. Sie persönlich plädiere für eine Minderheitsregierung mit Genossen-Duldung.

"Davon würde ich mir neue Sternstunden in der Politik und eine lebhaftere Debattenkultur im Bundestag versprechen", sagte Landtagsabgeordnete Karl bei der Jahresabschlussfeier in der "Almhütte". Außerdem hätte diese Variante den "charmanten Vorteil", dass die AfD nicht größte Oppositionspartei wäre. Karl: "Wir verkaufen uns nicht für einen Apfel und ein Ei. Wir lassen uns nicht missbrauchen." Andererseits trage die SPD aber auch Verantwortung für die Zukunft in Deutschland. Und man habe sich in der langen Geschichte der Partei noch nie gescheut, Verantwortung zu übernehmen. Die SPD-Spitzenkandidatin der Oberpfalz sprach deswegen auch von der Erneuerungs-Idee der SPD, die sich endlich wieder um die Sorgen der Arbeitnehmer kümmern müsse. Und: "Wir sollten uns innerhalb der SPD nicht das Leben gegenseitig schwer machen. Kritisiert werden wir von anderen schon genug." Allerdings verwahrte sie sich gegen einen regionalen Politiker, der sich jüngst über die Medien angeschickt habe, die SPD zu maßregeln und ihr Verhaltensregeln in Sachen Koalitionsbildung eintrichtern zu wollen.Stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Sabine Zeidler beklagte den Vormarsch der AfD, insbesondere den hohen Zweitstimmenanteil in Weiden von 20 Prozent. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß zog seinen Hut vor den Jubilaren. "Ich verneige mich vor den Granden", sagte er. Geehrt würden alle Parteimitglieder, die 40 Jahre und länger der SPD die Treue gehalten hätten. Gleichzeitig betonte der Rathauschef auch die "lange, schöne Geschichte der Weidener SPD". Vieles hätten die langgedienten Genossen - vor allem diejenigen, die im Stadtrat waren - für Weiden erreicht: "Umgestaltung der Altstadt, Ankerdurchstich, Betriebsansiedelungen."Seggewiß weiter: "Aber sie haben auch die böse Sache erlebt mit dem Bundesbahnausbesserungswerk." Als schönen Moment bezeichnete der Oberbürgermeister den Haushalt 2018, der erstmals wieder ohne Genehmigung durch die Regierung verabschiedet worden sei. "Die letzten zehn Jahre gab es nur eine Mangelbewirtschaftung. Jetzt ist es wieder leichter zu regieren, zumal die SPD ja auch die Gestaltungsmehrheit hat." Am Stillstand der Realschule trage allein die CSU mit ihrer Blockadehaltung Schuld. "Die hat einen Beschluss wieder über den Haufen geworfen." Der ehemalige Abgeordnete Werner Schieder lobte die SPD-Arbeit in Weiden. Er selbst habe die Tradition der Jubilarehrung während seiner Amtszeit als Stadtverbandsvorsitzender eingeführt.Für 60-jährige Treue wurden geehrt: Helmut Ruhland, Hans Troidl und Johann Schuller. Für 55 Jahre: Erich Völkl, Hans Suttner, Salmen Rotraut und Gerhard Rix. Für 50 Jahre: Alfred Ramsauer und Reinhold Hampl. Für 45 Jahre: Helmut Bösl, Hans Birner, Franz Schwab, Johann Sittl, Annemarie Schmidt, Albert Prockl und Helmut Piehler. Für 40 Jahre: Josef Gläßl, Alexander Bagada, Rosemarie Bagada, Hubert Hautmann und Werner Schieder.Herbert Schmid, der mit der Gruppe "Volxxang" die Feierstunde musikalisch umrahmte, verabschiedete "Neue Zeiten"-Vorsitzende Rosa Seifert, die nach Reutlingen umzieht.