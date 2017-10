Etzenricht . "Das beste Kapital für ein Unternehmen sind die Mitarbeiter, die seit vielen Jahren bei der Volksbank Nordoberpfalz und zukünftig in der nun fusionierten Volksbank-Raiffeisenbank ihr Können und ihre Erfahrung einsetzen und weitergeben. Dafür meine höchste Wertschätzung", lobte Aufsichtsratsvorsitzender Josef Kürner die Jubilare beim Ehrenabend im Gasthof Riebel.

Vorstandssprecher Rudolf Winter dankte im Namen des Vorstands den Jubilaren für ihre bis zu 45 Jahre Treue und zeichnete sie aus. Es gab Weingeschenke, IHK-Urkunden sowie finanzielle Zuwendungen für die Geehrten, die dazu ein Vier-Gänge-Menü genossen. Mit persönlichen Würdigungen zeichnete der Vorstandssprecher die Mitarbeiter in familiärer Atmosphäre aus: 45 Jahre: Oswald Löffler, Gerhard Güntner, Annelies Malzer, Edeltraud Bodensteiner. 35 Jahre: Uwe Renger, Josef Giehl. 30 Jahre: Marlene Nötzel, Angela Voith (Reisebüro), Thomas Blei, Günter Wurdack. 25 Jahre mit Auszeichnung der IHK: Rita Graf, Markus Gallitzdörfer, Pia Alwang, Rosmarie Wölfl. 20 Jahre: Vorstand Thomas Ludwig, Stefanie Stich, Sonja Zandt und Gerhard Röbl. 10 Jahre: Elke Gültner, Julia Stark und Daniel Bär.Gleichzeitig wurde Elisabeth Thoma, die seit 1972 für die Bank tätig war, in den Ruhestand verabschiedet. Robert Schuster tritt ab November 2017 die passive Altersteilzeit an und blickte auf 45 Berufsjahre zurück.