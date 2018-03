Wer am Samstag vor dem Evangelischen Vereinshaus vorbeigeht, bleibt verwundert stehen. Anstelle einer Kirchentagung in Ernst und Würde gibt es Jubelschreie und flotte Rhythmen.

Nichts ist schlimmer, als Jugendliche mit christlichen Texten zu langweilen. Jugendreferent Benjamin Greim

Es war eine Frühjahrssynode der besonderen Art, die der Evangelisch-Lutherische Dekanatsbezirks Weiden auf die Beine stellte. Die Evangelische Jugendarbeit in den Kirchengemeinden und im Dekanat bestimmte das komplette Programm. Gleich am Samstagmorgen gestaltete die Dekanatsjugend zusammen mit Dekanatsjugendpfarrerin Stefanie Endruweit den Gottesdienst in St. Michael. Dann begrüßte Käthe Pühl, Präsidentin der Dekanatssynode die Synodalen und die Ehrengäste.Kaum waren die Grußworte verklungen, übernahm die Dekanatsjugend das Kommando. Zwei aus ihrer Mitte, Maxi im FC-Bayern-Trikot und Korbi mit langer Haarpracht, mischten sich mitten unter die Synodalen. Im gespielten Dialog wurde Maxi mit vielen Argumenten vom attraktiven Jugendprogramm im Dekanatsbezirk überzeugt. Dazu gab es Bilder von der "Sunday Night Church", von Internationalen Jugendbegegnungen, sowie Freizeit- und Schulungsveranstaltungen. Maxi war beeindruckt.Dann sollten "die Älteren im Saal in Bewegung gebracht werden". Kommandos wurden geübt, mit der Folge, dass die Synodalen abwechselnd mal am Boden saßen, dann auf den Stühlen standen oder hochsprangen, jubelten und durch den Saal tanzten. Später gab es allerdings dann doch noch Theoretisches zu hören. Benjamin Greim, Jugendreferent beim Amt für Jugendarbeit in Nürnberg, sprach über die Situation der Jugend in Gesellschaft und Kirche. Dabei zitierte er auch aus dem neuesten Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Leistungsdruck, Mobilitätsforderung, Onlinekommunikation und Beschleunigung des Alltagslebens seien einige der Kennzeichnen der heutigen Lebenssituation von Jugendlichen. "Für soziales Engagement bleibt nur noch ein kleines Zeitfester."Die Jugendphase verschiebe sich manchmal bis zum Alter von 35 Jahren. "Viele sind selbstständig, aber abhängig." Kernaufgaben der Jugendarbeit seien Qualifizierung, Verselbständigung und Selbstpositionierung. Bei der Jugendarbeit in der evangelischen Kirche unterschied der Referent zwischen der Gemeinde- und der Dekanats-/Verbandsebene. "Pfarrer gestalten keine Jugendarbeit mehr, dadurch geht bei Jugendlichen die Identifizierungsebene Gemeinde verloren." Nach der Konfirmation komme es zu einem "Bildabbruch". Um Jugendliche zu erreichen, müssten "religiöse Inhalte auf die Gruppenebene projektiert werden". Jugendliche dürften nicht an den "klassischen Sonntagsgottesdienst angepasst werden", sagte Greim. Nichts sei schlimmer, als "Jugendliche mit christlichen Texten zu langweilen". Man müsse ihnen vielmehr "die Chance für ihr eigenes Leben geben". In elf Workshops wurde das Thema Jugendarbeit vertieft.Im Grußwort bezeichnete Stadtrat Veit Wagner Jugendarbeit als sehr vielschichtig. Sie müsse junge Menschen zur Selbstorganisation hin führen und gleichzeitig Werte und Einsichten vermitteln. Pfarrer Alfons Forster ging auf die wachsende Zusammenarbeit zwischen evangelischen und katholischen Christen ein und zitierte Papst Franziskus, der von "versöhnter Verschiedenheit" spreche. Iman Maher Khedr lobte den interreligiösen Dialog. Weiden sei ein Vorbild für das friedliche Zusammenleben der Religionen.