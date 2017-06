Jugendfeuerwehren aus ganz Bayern in Weiden

(hcz) 27 Gruppen der Jugendfeuerwehren aus ganz Bayern maßen sich am Samstag in Weiden in feuerwehrtechnischem Können. Es galt, komplette Löschangriffe aufzubauen, Hindernisparcours schnell zu bewältigen und bei einem Staffellauf Aufgaben zu meistern. Landesjugendfeuerwehrwart Gerhard Barth (Rückersdorf) betonte, dass "akkurates Arbeiten unter Zeitdruck" wichtig sei. Bei der Veranstaltung präsentierten sich Feuerwehren aus der Oberpfalz, Polizei, Integrierte Leitstelle und die Hundestaffel des BRK-Kreisverbands Weiden mit einem Großaufgebot ihrer Fahrzeuge.

Für den Bundeswettbewerb der Feuerwehrjugend in Falkensee qualifizierten sich die ersten beiden Mannschaften: die Jugendfeuerwehr Tirschenreuth und die Jugendfeuerwehr Ebertshausen II.Barth, verantwortlich für 49 000 Zwölf- bis 18-Jährige, sagte, dass ihm um den Nachwuchs nicht bange sei. Er zeichnete Weidens Jugendwart Peter Stahl, der die Großveranstaltung organisiert hatte, mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Gold aus. Stahl ist der dienstälteste Jugendwart in Bayern. Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß lobte das ehrenamtliche Engagement der jungen Feuerwehrfrauen und -männer.