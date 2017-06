Jugendhilfe mitten im Stadtgebiet

Was aus dem ehemaligen Pfarrheim der Pfarrei Herz Jesu wurde, dürfte Vorbildcharakter haben. Dort sind nun Wohnungen gemeinsam mit Jugendhilfe-Wohngruppen untergebracht.

(sbü) In der Lerchenfeldstraße in Weiden ist ein neuer Jugendhilfestandort der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg (KJF) eröffnet worden. Neben der heilpädagogischen Tagesstätte sind in dem Gebäudekomplex ab sofort eine Kinderwohngruppe und eine Jugendwohngruppe mit jeweils neun Plätzen untergebracht. 15 pädagogische Mitarbeiter betreuen die Kinder und Jugendlichen. Sie arbeiten eng mit den Jugendämtern zusammen. Die Einrichtung gehört zum Jugendhilfe-Angebot des Hauses St. Elisabeth der KJF in Windischeschenbach.Bei der Einweihungsfeier stellte Robert Gruber von der KJF-Jugendhilfe die neuen Räumlichkeiten vor. "Wir haben Glück gehabt", sagte er einleitend. "Nachdem das ehemalige Pfarrheim Herz Jesu abgerissen wurde, konnten wir in den Neubau der Ideal-Bau Conzept integriert werden." Investiert wurden von der KJF dafür 2,33 Millionen Euro. Der Gesamtkomplex sieht eine gemischte Nutzung von 22 Wohnungen und der neuen Jugendhilfeeinrichtung vor. Die Gesamtfläche beträgt 2254 Quadratmeter, 850 davon belegt die KJF. Damit sei es auch gelungen einen Sozialbereich in einer Wohnumgebung zu integrieren, stellte Gruber fest: "So sollten Jugendhilfemaßnahmen der Zukunft sein."Der Standort biete viele Vorteile, so unter anderem "die Stadt als umgebender Lern- und Lebensort" sowie die Nähe zu Schulen und Ausbildungsmöglichkeiten. "Kinder und Jugendliche brauchen ein Basislager, um später ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen", formulierte Gruber die Ziele der neuen Einrichtung.Oberbürgermeister Kurt Seggewiß sprach von einer "gemeinsamen Geschichte, die durchlebt wurde". Weil das ehemalige Pfarrheim von der Pfarrei nicht mehr zu bewirtschaften war, musste eine neue Lösung gefunden werden. Den neuen Bauherren machte der Oberbürgermeister das "Kompliment für diesen Mut in der heutigen Zeit".Den kirchlichen Segen erteilten Prälat Dr. Josef Schweiger, ehemaliger KJF-Vorsitzender, sowie Stadtpfarrer Gerhard Pausch. Der Prälat zitierte unter Bezug auf den neuen Gebäudekomplex ein von Jesus aufgezeigtes Bild vom "Haus, das schnell zerstört würde, wenn es auf Sand gebaut sei". Jesus meine jedoch das "Haus des Lebens", das mit Leben, Frieden und Freiheit erfüllt werden solle. Stadtpfarrer Pausch freute sich, "dass am Vorabend des Herz Jesu-Festes die KJF ein festes Standbein gefunden hat".