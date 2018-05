Ein 17-Jähriger aus Weiden soll am Donnerstag gegen Mitternacht in der Weigelstraße beraubt worden sein – so die Angaben des Geschädigten selbst.

Gegen 0 Uhr habe ihn ein bislang unbekannter Mann in der Nähe des Bahnhofs angesprochen und nach Geld gefragt. Nach Drohungen soll der Geschädigte einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag ausgehändigt haben. Als er sich aber nicht damit einverstanden zeigte und sein Geld zurück haben wollte, soll ihn der Täter am Hals gepackt haben.Der alkoholisierte Geschädigte habe sich anschließend auf einen Bürgersteig gesetzt. Zwei Frauen mit einem blauen PKW, vermutlich BMW, sollen ihn schließlich mitgenommen und nach Hause gefahren haben. Von dort verständigte der junge Mann schließlich die Polizei.Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt in diesem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere werden die beiden Frauen, die den Geschädigten nach Hause gebracht haben, gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0961/401-291 in Verbindung zu setzen.