Die Schenkelbürste wächst, die Erzeugerfraktion beginnt zu nerven und auf den Partys wird heftig gewühlt. Jugendjahre sind oft semioptimal, aber yolo, am besten alles fresh sehen. Ein paar gute Bromances, eine Gruppe Chayas, und alles läuft easy. Pubertät, schwankende Gefühlslagen, die Suche nach sich selbst - die Jugend verläuft bei vielen gleich. Eines ist aber in jeder Generation anders: die Sprache.

Für alle, die die Einleitung nicht verstanden haben: Hier nochmal in Erwachsenensprache:



Seit 2008 kürz eine Jury unter der Leitung des Langenscheidt-Verlags das Jugendwort des Jahres - von "Gammelfleischparty" (2008) bis "fly sein" (2016). Doch wer versteht diese Begriffe tatsächlich? Wir haben uns auf die Suche gemacht - und sowohl Jugendliche, als auch Erwachsene danach gefragt. Die Antworten könnten kaum unterschiedlicher sein.Der Kinnbart wächst, die Eltern beginnen zu nerven und auf den ersten Partis wird heftig geknutscht. Jugendjahre sind oft nicht einfach, aber man lebt nur einmal, am besten alles locker sehen. Ein paar gute Freundschaften unter Männern, eine Gruppe coole Mädels, und alles ist gut. Pubertät, schwankende Gefühlslagen, die Suche nach sich selbst - die Jugend verläuft bei vielen gleich. Eines ist aber in jeder Generation anders: die Sprache.Jana Heckl (20), Erbendorf: Eine Person, die sich sehr langsam bewegtKarin Ritter (35), Weiden: Eine langsame, gleichmäßige Art, sich fortzubewegenAnastasia Zeiser (24), Weiden: Eine Antenne an einem alten RöhrenfernseherJasmine Richter (56), Amberg: Eine Vorrichtung, um Braten im Backofen zu schmorenEin VerschwörungstheoretikerLukas Meister (20), Arzberg: HighheelsMax Münchmeier (74), Vohenstrauß: Ein kleiner Anschluss für einen Computer oder ein SmartphoneLaura Pfeiffer (24), Arzberg: Ein altes KabeltelefonHelga Nickl (61), Rothenstadt: Ich weiß, dass Bambus eine Art Holz ist – etwas zum Bauen vielleicht.Maurice Albers (16), Hütten: Sich den Bauch rasierenEdith Schmidt (72), Sulzbach-Rosenberg: Belly … vielleicht ein Sprungball, den man hüpfen lässtSilina Maxwell (17), Grafenwöhr: Eine Person, die einen Salto machtErwin Grubler (58), Amberg: Eine Eissorte, die aus mehreren Geschmacksrichtungen bestehtSven Hofmann (16), Hütten: Eine Frau, die sich überhaupt nicht schminktBerthold Lauber (73), Eschenbach: Eine Art Saubermann - jemand mit einer reinen Weste