Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat ein Einbrecher das Jugendzentrum (JuZ) in der Frühlingsstraße heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag mit einem Stein ein Fenster ein und durchsuchte das Büro. "Großartige Beute" habe er zwar nicht gemacht, dafür aber umfangreiche Spuren hinterlassen, welche die Polizei nun auswertet.

Ebenfalls mit einem Stein bearbeitete ein Einbrecher in der Nacht zuvor das Glas einer Eingangstür zu einem Firmengebäude im Bereich der Pressather Straße. Auch er suchte nach Diebesgut, wurde "so wie es aussieht aber nicht sonderlich fündig". Der Inhaber, nicht das erste Mal das Opfer ungebetener Besuchder, meldete der Polizei, dass "auf den ersten Blick" nichts fehle. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei unter der Telefonnummer 0961/401-320.