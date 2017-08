Exzellent gestaltete Gesellenstücke: Das zeichnet den Wettbewerb "Die gute Form" im Tischler- und Schreinerhandwerk aus. Eine Jury der Handwerkskammer wählt drei Möbelstücke aus, für die es einen Preis geben wird.

Sechs Gesellenstücke gab es insgesamt, die die Jury sich in der Handwerkskammer deshalb genau anschaute. Eines lief außer Konkurrenz. Bei der praktischen Gesellenprüfung im Schreiner-Handwerk müssen die angehenden Schreinergesellen ein selbst gestaltetes Gesellenstück, etwa ein Sideboard, einen Schreibtisch, Schuhschrank, eine Vitrine oder einen beleuchteten Tisch präsentieren. Mit diesem Stück können sie am Innungswettbewerb "Die gute Form" teilnehmen. Heuer stieg er in der Volksbank Nordoberpfalz.Obermeister Wolfgang Seifried gratulierte den frisch geprüften Gesellen, "die mit viel Engagement und Kreativität an die Arbeit gingen", im Foyer der Bank, wo sich viele Ehrengäste aus Politik, Schule und Handwerk eingefunden hatten. "Mit diesen Kunstwerken sichern sich die Gesellen eine gute Zukunft. Wer dieses Handwerk beherrscht, dem muss nicht bange sein", sagte Volksbank-Geschäftsstellenleiter Uwe Renger. Die handwerkliche Qualität bewertete die Jury mit Seifried, Renger, der Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Christa Neubauer-Kreutzer, Siegfried Bühner und mit Architekt Armin Juretzka. Letzterer fand, alle Arbeiten seien auf sehr hohem Niveau entstanden.Den dritten Platz belegte Stephan Junge (Küchenstudio Amann GmbH) mit seiner Hängekommode. "Dieses Möbelstück ist zwar an Schlichtheit nicht zu überbieten, doch erschließt sich dieses funktionale Möbel mit herausklappbaren Arbeitsflächen und Materialität mit zwei farbigen Oberflächen", sagte Juretzka. Den zweiten Platz holte sich Sebastian Treml (Firma Leonhard Kellner) mit einer Wohnzimmersäule. In einer Asymmetrie seien die Proportionen stimmig, die Türe sitze in einer Front mit der Säule. Es bestehe auch aus zwei Materialien.Den ersten Platz belegte schließlich Julian Weidner (Arnold Möbelmanufaktur) mit einem frei stehenden Sideboard. "Das ist das erste Möbelstück, bei dem die Vorder- und Rückseite exakt gleich gebaut sind und das Material auch mit dem glänzenden Lack zur matten Oberfläche raffiniert ausgearbeitet ist. Die Teile sind aufklappbar", lobte die Jury - und sie sind bald auf Landesebene in München zu sehen. Der Sieger darf dort sein Gesellenstück ausstellen.Die weiteren Teilnehmer Matthias Englert, Anna Legat, Anna-Lena Männer und Anna Pollinger bekamen eine Urkunde. Obermeister Seifried dankte dem Prüfungsausschuss für die Bewertung sowie den Betrieben, der Schule und den Kollegen für die Unterstützung.