"Heimat leben und gestalten". Das Motto des Wettbewerbs nehmen viele Schüler wörtlich: Kreativ setzen sie sich mit der bayerischen Kultur auseinander.

Neustadt/Weiden. Beim Wettbewerb "Wir feiern Bayern - Heimat leben und gestalten" erfüllten 13 Schulen aus Neustadt und Weiden Projektideen zur bayerischen Kultur in schriftlicher, bildlicher und multimedialer Form mit Leben. Die Juroren, Landrat Andreas Meier und Bürgermeister Jens Meyer, wählten aus den teilnehmenden Schulen vier Regionalsieger aus. In der Kategorie der ersten bis vierten Klassen gewann die 4 b der Grundschule Altenstadt, die eine Schachtel mit Gedanken zu ihrer Heimat gestaltete. Zweiter ist die Klasse 4 a der Gerhardinger-Grundschule Weiden, die eine Mappe mit Bildern und Texten zum Thema "Das ist mir daheim wichtig" fertigte."Es ist bewundernswert, wie unterschiedlich die Schüler an das Thema herangegangen sind. Mit unserer Entscheidung wollen wir natürlich den Aufwand und die einfallsreichen Ideen der Teilnehmer belohnen", erklärte Meyer. In der Kategorie der fünften bis siebten Klassen gewann die Mittelschule Windischeschenbach. Unter anderem entwarfen die Schüler das bayerische Spiel "Mensch nerv mi niard mit Bierkrügen". Der letzte Preis bei den achten bis zehnten Klassen ging an die Mittelschule Vohenstrauß. Die Achtklässler gestalteten einen Beitrag zu Namenspatron Pfalzgraf Friedrich.Die Gewinner erhalten 200 Euro und die Chance, auf Oberpfalzebene von Regierungspräsident Axel Bartelt prämiert zu werden. "Wir sind stolz darauf, dass so viele Schule an dem Wettbewerb teilgenommen haben und gratulieren den Gewinnern", freute sich Schulamtsdirektorin Christine Söller.