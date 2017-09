Äußerst trickreich gingen Betrüger am Freitag in der Judengasse vor. In einem Juweliergeschäft ließen sich ein "Vater" und sein "Sohn" 45 Minuten lang Schmuckstücke zeigen. Was wirklich geschah, bemerkte der verblüffte Ladeninhaber erst am nächsten Tag: Ihm fehlen Juwelen im Wert von grob geschätzt 15 000 Euro. Der Juwelier arbeitet noch an einer Liste.

Die Kundschaft war äußerst interessiert. Der etwa 45-jährige Mann und sein etwa 15-jähriger Begleiter hatten den Laden in der Altstadt gegen 13.45 Uhr betreten. Sie taten sich schwer mit der Entscheidung, ließen sich Ohrringe, Halsketten, Ringe, Armbänder in verschiedensten Ausführungen zeigen. Etwa eine Dreiviertelstunde dauerte das Verkaufsgespräch, dann fiel die Entscheidung für einen Artikel - man müsse nur noch kurz zur Bank um den Betrag in bar zu holen. Das Duo kam nicht mehr zurück.Erst am nächsten Tag stellte der Juwelier nach Auskunft von Polizeisprecher Mario Schieder fest, dass ihm unzählige Objekte fehlen. Er schaltete die Polizei ein, die umgehend die Spurensicherung schickte. Erkenntnisse erhofft man sich auch aus den Überwachungskameras, es gibt entsprechende Aufnahmen. Zeugen beschreiben den älteren "Kunden" als etwa 1,75 Meter groß von kräftiger Statur mit hervortretendem Bauch. Der junge Mann ist schlank und Brillenträger. Beide sprachen nur bruchstückhaft Deutsch und werden sprachlich als Osteuropäer eingeschätzt.Sollte jemandem am Freitagnachmittag das "Vater-Sohn-Gespann" aufgefallen sein, bittet die Polizeiinspektion Weiden um Hinweise, Telefon 0961/401-320.