Weiden/Schwarzenfeld. Der Diözesanverband der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) baut seine bewährte ehrenamtliche Ersthelferstruktur im sozialen Bereich flächendeckend im Diözesangebiet aus. Dazu trafen sich 27 Männer und Frauen, ein großer Teil aus dem Bereich Weiden, zum ersten Info- und Schulungstag für ehrenamtliche Sozialberater in Schwarzenfeld.

Diözesansekreätrin Christa Mösbauer aus Weiden, zugleich Vorsitzende und Versichertenberaterin der Deutschen Rentenversicherung Bayern-Süd, erklärte, welche Aufgaben ein ehrenamtlicher Sozialberater übernimmt. Sozialberater seien Ersthelfer oder Lotsen vor Ort für Menschen, die Rat im Arbeits- und Sozialbereich benötigen. In KAB-Schulungen werden sie fit gemacht und kennen Anlaufstellen für Gesundheitswesen, Rehabilitation, Rente und Arbeitsrecht. Sie vermitteln Kontakte bei Hilfe zur Selbsthilfe oder zu Widerspruchsausschüssen. Sie geben kostenlos Hilfestellung zur Alltagsbewältigung oder haben einfach nur ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen.KAB-Rechtsstellenleiter Josef Wismet und Christa Mösbauer schulen und betreuen die Sozialberater, die bereits unter dem Begriff "Sozial-Obleute" bekannt sind. Ziel ist es, in allen KAB-Gruppen sowie in Pfarreien und Gemeinden einen Sozialberater zu installieren. Bei Interesse informieren Christa Mösbauer, Telefon 0961/3 99 88 00 38, oder Josef Wismet, Telefon 0941/5 97 22 88.