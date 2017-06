Bei einer außerordentlichen Kreisausschusssitzung feiert die KAB ihre jüngsten Erfolge. So wird auch die Stadt Weiden in ein paar Wochen Fair-Trade-City. Dies war eine Forderung aus den Sozialtagen der KAB. Nächste große Baustelle: eine faire Rente.

Kreischef Hermann Stadler dankte der örtlichen Lenkungsgruppe um Martin Scheidler, Christa Burzer, Stadtrat Veit Wagner und Michael Träger für ihren Einsatz. Positiv nahm er den jüngsten fraktionsübergreifenden Stadtratsbeschluss zum Sonntagsschutz - gegen die Öffnung von Waschanlagen - auf.Großen Raum nahm der Bundestagswahlkampf ein, in den sich die KAB mit Themen einbringen will. So soll das "KAB-Rentenmodell" und damit das Rentenmodell der katholischen Verbände der Öffentlichkeit vorgestellt werden, da dies nach Überzeugung des Vorstands Altersarmut wirksam verhindere. "Die derzeitige Rentengesetzgebung erhöht effektiv die Altersarmut", sagt Stadler. Bei der aktuellen Gesetzeslage müsste ein Arbeitnehmer dauerhaft mindestens 2000 Euro Nettoverdienst haben, um im Alter oberhalb der Grundsicherung zu sein. Für die KAB "ein Skandal". In einem sehr vermögenden Land mit starker Wirtschaft, sei man aktuell nicht willens, Rentner mit einer ausreichenden Alterssicherung auszustatten.Der nächste Kampf zeichnet sich bereits ab. Das Schlagwort: "Arbeit 4.0". Die KAB wird bei ihren Sozialtagen im Oktober klar Stellung beziehen. Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt zeichnen sich Risiken für die Arbeitnehmer ab. Die KAB tritt für eine "menschliche Ausgestaltung" der nächsten industriellen Revolution ein.