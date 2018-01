"Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung ist wichtiger denn je", sagt Hermann Stadler, KAB-Kreisvorsitzender bei der Jahreshauptversammlung Maria Waldrast. Die Vereinsspitze blickt zurück auf das erste Jahr als "Team".

Ehrung für 50 Jahre Treue Teamsprecher Hans-Jürgen Gmeiner gratulierte Reinhilde Heider zum 50-jährigen Jubiläum bei der KAB. "Unsere große Gemeinschaft konnte in den vergangenen 50 Jahren vielen Menschen Heimat und Orientierung geben und einen Rahmen schaffen für ihr Engagement für Solidarität und Gerechtigkeit", sagte Hans-Jürgen Gmeiner. Bürgermeister Lothar Höher erinnerte, dass sich in den fünf Jahrzehnten die Welt, die Kirche und die KAB geändert habe. (kzr)

Zum ersten Mal bildete der Vorstand KAB Maria Waldrast ein Team, resümierte dessen Sprecher Hans-Jürgen Gmeiner."Wir haben uns zum Beispiel für die Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung, den Erhalt des arbeitsfreien Sonntags oder eine zukunftsorientierte Ausbildung für Jugendliche in den Berufsbildungszentren engagiert." Er erinnerte auch an das Osterkerzen-Basteln unter Anleitung von Maria Prill, an Fastenessen und Johannisfeuer sowie an das Beten eines Kreuzweges in der Aussegnungshalle. Kassier Georg Weißer berichtete von guten finanziellen Verhältnissen. Revisor Richard Mark bescheinigte korrekte Eintragungen, die Entlastung erfolgte einstimmig.KAB-Kreisvorsitzender Hermann Stadler freute sich besonders darüber, dass es für Maria Waldrast als Team weitergegangen ist. "Auch die Bürger bemerken, dass die KAB wichtigter denn je ist", sagte er und ging ein auf die wichtigsten Themen: Gerechte Rente, jegliches Verbot von Sonntagsarbeit und das Fair-Trade Siegel, welches die Stadt auf Initiative der KAB erhalten hatte. "Immer größer wird das Problem 'Home Office'", betonte Stadler, "denn dadurch stehen Arbeitnehmer oft 24 Stunden in Bereitschaft und haben keine geregelte Freizeit mehr."