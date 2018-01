"Die KAB ist kein Kaninchenzüchterverein, sondern wir sind ein Verband, der sich aus der christlichen Sicht der Dinge einmischen möchte." Das betont Michael Träger, Sprecher des Vorstandsteams der KAB St. Konrad, in der Jahreshauptversammlung.

Wir sind bei Politikern gefürchtet. Denn wir wissen, wo die Wunden sind und streuen eine große Prise Salz hinein. Michael Träger, Vorstandssprecher bei der KAB St. Konrad

"2018 sind Landtagswahlen in Bayern. Und da werden wir uns nicht zurückhalten", kündigte Michael Träger bei der Versammlung in den Räumen des Seniorenheims an. Denn Deutschland sei zwar ein reiches Land, aber auch eines, in dem, wie internationale Studien zeigten, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander gehe. "Das ist ein Phänomen, das von Amerika zu uns herüber schwappt." Träger: "Die Superreichen bei uns werden immer superreicher. Die Armen immer ärmer. Die Mittelschicht, die wirklich gut aufgestellt war, rutscht ab." Und hier werde sich die KAB einbringen.Träger betonte auch die "sozialen Wochen" sowie die jährlichen Gespräche mit Bundestagsabgeordneten bei den "MdB-Treffen" auf Kreisverbandsebene. "Wir sind bei Politikern gefürchtet. Denn wir wissen, wo die Wunden sind und streuen eine große Prise Salz hinein." Somit seien die Hammerwegerer nicht nur vor Ort, sondern auch auf Kreis- und Diözesanebene tätig.Derzeit zähle der Ortsverein 161 Mitglieder bei vier Austritten und zwei Neuaufnahmen. "In diesem Jahr wurden 70 Aktionen durchgeführt oder begleitet. Unter anderem: Pfarrfest, Fastenessen und Fronleichnamsprozession. Und weil es durchaus auch "menschele" im Ortsverein, habe man wieder die beliebte Zoiglfahrt und die Adventsfahrt organisiert.Trägers Lob galt dem "guten" Vorstandsteam. "Alle packen mit an, wenn es um die Arbeit geht." Ein herzliches Vergelt's Gott galt dem Seelsorge-Team um Dekan Johannes Lukas, der für den Bau-Förderverein unter dem Tagesordnungspunkt "Geheimnisvolles" 300 Euro bekam, und Pfarrvikar Pater Mejo Jose Puthussery. Dank galt auch den Zeitungsausträgern und dem Bannerträger.Wegen der Abrissarbeiten auf dem Pfarrgelände, habe man Unterschlupf in der Unterkirche gefunden, die man sich "schön" für seine Zwecke eingerichtet habe. "Das alles zeigt, dass die KAB funktioniert." Auch im zwischenmenschlichen Bereich: Man statte Besuche ab bei Goldenen Hochzeiten, Geburtstagen und Krankheit. Gut in Schuss: Die Senioren-KAB'ler.Kreisvorsitzender Hermann Stadler dankte für die hervorragende Arbeit. Träger sei auch im Kreisverband rührig. Stadler verteilte zusammen mit Träger und Präses Lukas Urkunden an langjährige Mitglieder. Für 60 Jahre Treue wurden die Gründungsmitglieder Josef Köppl und Karl Feineis ausgezeichnet. Für 40 Jahre Günther Hartwig, Elisabeth Köppl, Christine Maier und Monika Pohl.