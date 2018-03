Diese Kabeltrommel gibt es nicht im Baumarkt. Das Diebesgut des Falles, den die Polizei vermeldet, ist 700 Meter lang und wiegt etwa eine Tonne. Gestohlen wurde die Kabeltrommel in der Zeit von 21.bis 26. März von einer Großbaustelle in Rothenstadt. Laut Polizei hat das Kabel einen Wert von rund 12 000 Euro. Es handelt es sich um ein Stromkabel des Querschnitts 16 Quadratmillimeter mit 4-mal- 35-mm-Adern. Der Abtransport dürfte "nicht mit einem Pkw mit kleinem Anhänger erfolgt sein". Hinweise an die Polizei in Weiden unter Telefon 0961/401-320.