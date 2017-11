"Kälte Grohmann" spendet 5000 Euro an "Arche" in Sindersberger Altenheim

Nicht alle der 13 "Arche"-Bewohner sitzen am Tisch, einige liegen in ihren Betten, sind vielleicht kurz vor dem Sterben. Für ein wichtiges Utensil der Pflege der Alten und Kranken, ein Schwerstpflegebett, spenden Armin Grohmann und seine Frau Marion 5000 Euro. Jedes Jahr ist eine andere Einrichtung dran. "Jetzt schauen wir schon wieder nach Projekten für das kommende Jahr. In der Zeitung entdecken wir immer wieder Dinge, die wir unterstützen wollen", erzählt sie. Besonders das Konzept, Palliativstation und Altenheim unter ein Dach zu bringen, habe ihn überzeugt, sagt der Geschäftsführer der Firma für Kälte- und Klimatechnik "Kälte Grohmann". Heimbeiratsvorsitzende Anneliese Hein dankt gewohnt wortgewandt für die Spende: "Sie heißen zwar ,Kälte Grohmann', haben aber ein warmes Herz." Auch eine sogenannte Lichtduschen mit einer Extraportion Vitamin D gebe es für die alten Menschen auf der Station, erklärt Karl Rühl , Geschäftsführer des Diakonischen Werks Weiden. Die Generalsanierung sei fast beendet. Jetzt stünden die Außenanlagen an, geplant sei auch ein Garten für Demenzkranke. Im Sommer 2018 wollen sie Einweihung feiern.