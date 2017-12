Weihnachten ist die Zeit der Liebe, der besinnlichen Augenblicke. Doch in der Redaktion von Oberpfalz-Medien geht es heiß her. Zwei große Egos treffen im Interview aufeinander - und markieren ihr persönliches Weihnachts-Revier.



Von Elisabeth Saller und Julia Hammer

(lacht) Cola habe ich immer zu Hause.Nein danke. Ich mag Glühwein lieber.Coca Cola hat mich reich gemacht. Das Unternehmen finanziert mir meinen Jahresurlaub in der Südsee, wenn ich mal nicht am Nordpol bin. Das mache ich seit 1931.ICH wurde als Jesuskind schon vor 2000 Jahren geboren. Und selbst den Job als Christkind mach ich seit 1536. Das Jobprofil dafür hat damals der Luther Martin geschrieben.(leicht beleidigt) Eigentlich gibt es mich auch viel länger. Meine Ursprünge gehen 1700 Jahre zurück auf den Heiligen Nikolaus.Ich muss mein Leben nicht finanzieren. Im Himmel ist alles da, was man braucht.Du kommst also nur am 24. Dezember und lässt die Geschenke von jemand anderem produzieren? Hohoho. Ich leite eine Manufaktur am Nordpol!Ich bekleide ein Ehrenamt zum Wohl der Kinder.Bei jedem Besuch futtere ich Kekse und trinke Milch. Den Weihnachtsbaum schmücken können die Leute ja selber.Was heißt faul? Ich führe ein Unternehmen!Wir kommen uns in die Quere, wenn bei Geschwistern das eine Kind will, dass das Christkind kommt, das andere, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt.Also ich spür das. Und es gibt ja auch Wunschzettel.Am Nordpol kommen auch Briefe an. Zum Glück. Denn das mit der Internetversorgung ist dort schwierig. Vergleichbar mit Teilen der Oberpfalz.Natürlich. Da kooperieren wir dann. Diese Kinder bekommen dann nichts. Da sind wir konsequent.Ich bin nicht mehr der Jüngste. Mein Rücken macht Probleme. Ich passe immer schlechter durch Kamine – vermutlich bin ich zu oft beim Zoigl. Deswegen überlege ich, ob ich nicht eine Kooperation mit Amazon eingehe. Ich habe keine Berührungsängste mit amerikanischen Konzernen ...Da bin ich strikt dagegen! Ich bevorzuge traditionelles Schenken.Ich habe keine Angst vor einem alten, dicken, bärtigen Mann.Ich denke, du verschwindest bald. Ich stehe nicht nur bei Coca Cola unter Vertrag, ich bin auch bei Lindt. Mein Imperium breitet sich aus.Ich habe es nicht nötig, als Schokoladen-Maskottchen zu arbeiten. Ich bin als Christkind in manchen Kirchen das ganze Jahr über präsent – zum Beispiel in der Kreuzbergkirche in Schwandorf. Es gibt eine Vitrine, da wirft man eine Münze rein, dann kommt aus einer kleinen Modell-Kapelle ein kleines Christkind raus und dreht seine Runde. Aber wie schaut es mit deiner familieninternen Konkurrenz aus? Frau Weihnachtsmann ist ja jetzt auch bei Lindt unter Vertrag.Das muss sich wieder ändern! Wir hatten das über Jahrhunderte geklärt, das Frau Weihnachtsmann am Nordpol bleibt, während ich das Geld nach Hause bringe ...Die Rentiere werden nicht jünger. Rudolph hat ständig Schnupfen. Ich werde nicht leichter – da wird es für sie schwerer, mich in der Luft zu halten. Ich denke darüber nach, ob es nicht sinnvoll wäre, sie in den Ruhestand zu schicken. Ich habe einen neuen Stall für sie bauen lassen. Was allerdings hinzukommt – die zwölf sind stark koffeinabhängig.Bei mir ist alles Natur.Natur? Ich weiß doch, wie du außerhalb der Weihnachtszeit ausschaust: Lange braune Haare und Bart! Auf einmal bist du erblondet und hast Löckchen wie der junge Thomas Gottschalk ... Von wegen Natur. Ich selbst benutze nur eine Bartspülung.Richtig. Da gibt es eine Frau, die kämmt ehrenamtlich Bärte. Zu der gehe ich auch gern.Ist es Betrug, wenn die Kinder denken, sie sehen den wahren Weihnachtsmann und sich freuen?Wir erklären das so: Ich bin das wahre Christkind. Aber um auf der Erde präsent zu sein, gibt es junge Frauen, die mich verkörpern.Ich denke, du musst endlich erwachsen werden. Irgendwann zieht das süße Image nicht mehr. Professionalität wird sich durchsetzen.Nimm dich zurück, alter Mann. Du bist omnipräsent. Aber: Auch wenn ich keine Koffein-Brause mag und kein Marken-Maskottchen bin. Am Ende des Weihnachtstages wollen wir beide doch das gleiche. Wir wollen Kindern Freude bereiten, für Frieden und Miteinander werben. Mehr Liebe, weniger Hass.Besser könnte ich es nicht sagen. Darauf eine Cola ...Oder einen Glühwein.